Les 3L présenteront leur Match en Rose le 24 février

Les dirigeants des 3L de Rivière-du-Loup poursuivent leur engagement auprès de la Fondation cancer du sein du Québec. L’organisation présentera la 8e édition de son fameux Match en Rose, le 24 février prochain.

Cet événement rassembleur et mobilisateur a permis aux 3L d’amasser plus de 35 000 $ pour soutenir la recherche dans la lutte contre le cancer du sein, et ce, depuis la première édition en 2014.

Cette année, la présidence d’honneur sera assurée par Danielle Amyot qui a récemment reçu un diagnostic de cancer du sein. Mme Amyot, connue dans le milieu comme marathonienne et femme d’affaires accomplie, a su faire sa marque dans le développement régional.

C’est en septembre 2022 que Danielle Amyot a reçu son diagnostic du cancer du sein. Maman trois fois et athlète multidisciplinaire reconnue, elle admet être tombée sous le choc lorsqu’elle a reçu son diagnostic. Étant en très bonne forme physique, en bonne santé et sans antécédent familial, aucun indice ne laissait présager la possibilité de faire partie un jour du 12,5 % de ces Québécoises atteintes du cancer du sein.

«Quand le diagnostic est tombé, je me suis dit que je prendrais la maladie comme une course d’endurance, un nouveau défi à relever, un duel entre moi et le cancer et j’ai décidé d’aller jusqu’au bout de ce marathon, comme j’ai toujours fait!», explique Danielle Amyot.

Grâce à un examen de dépistage préventif, elle a pu être prise en charge et débuter ses traitements rapidement afin de limiter la détérioration de sa maladie. «J’ai accepté le rôle de présidente d’honneur du Match en Rose parce que je veux sensibiliser les femmes à l’importance de passer un examen de dépistage», mentionne Danielle Amyot.

Rappelons que le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) s’adresse principalement aux femmes de 50 à 69 ans, mais n’exclut pas les autres groupes d’âge. Sur 1 000 femmes qui participent au dépistage par mammographie aux deux ans pendant 20 ans, 77 reçoivent un diagnostic de cancer.

DIFFÉRENTES FAÇONS DE SOUTENIR LA CAUSE

D’abord, la présence des visiteurs au Match en Rose des 3L, le 24 février prochain, sera une première façon de soutenir cette cause puisque 2$ seront remis à la Fondation cancer du sein du Québec pour chaque billet adulte vendu. De plus, les chandails utilisés par les joueurs lors de cette partie feront l’objet d’un tirage organisé par le club des 3L. Notons que différents partenaires ont déjà répondu présents à l’organisation des 3L, afin de soutenir la cause du cancer du sein.

VENTES DE «CUPCAKES»

En nouveauté cette année, les 14 et 15 novembre prochains, aura lieu une vente de «cupcakes» confectionnés pour l’occasion par les Gâteaux de Stef. Ils seront vendus au coût de 15 $ le paquet de 6, chez Tout sous un même chef. Tous les profits amassés iront à la Fondation.

VENTE DE CAFÉ

À partir du 11 novembre, un Café à l’effigie de l’initiative sera mis en vente au Café Brûlerie Rivière-du-Loup. Offert en grains ou moulu à 22 $ le format de 500 grammes, chaque sac vendu permettra de verser 3 $ additionnels à l’organisme de bienfaisance.

Finalement, la boutique Mélusine réitère son appui cette année et dévoilera sous peu le produit qui sera créé et mis en vente pour la cause. D’autres partenaires seront annoncés bientôt et les membres de la direction des 3L invitent les entreprises qui aimeraient se joindre à la cause à communiquer avec eux.