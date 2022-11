Des Loupiots en action à Rimouski et bientôt à Calgary

Sept membres du club de patinage de vitesse Les Loupiots se sont rendus à Rimouski afin de participer à la deuxième compétition du circuit provincial, cette fin de semaine. Ils y ont offert de belles performances.

Chez les filles, Laurence Charron a pris la 7e place du groupe 2 et Raphaëlle Gaudreault a terminé au 7e rang du groupe 3. Du côté masculin, Jacob Plourde a pris part à la compétition dans le groupe 3 et a terminé 9e. Louka Fournier s’est emparé de la 4e position du groupe 4. Cédric Boudreau Alexandre, Nicolas Boucher et Adam Pelletier participaient à la compétition dans le groupe 6. Ils ont terminé respectivement 3e, 5e et 10e.

Par ailleurs, la fin de semaine prochaine, Clara Boudreau Alexandre et Pénélope Lavoie s'envoleront pour Calgary afin de participer à l'Omnium canadien junior 14-15 ans. Cette compétition regroupe les 60 meilleurs patineurs et 60 meilleures patineuses du groupe d'âge 14 et 15 ans au pays. Yoan Perron, ancien patineur des Loupiots s’entraînant maintenant à Trois-Rivières, sera également de la partie.