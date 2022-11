Pour des Jeux sains, sécuritaires et harmonieux

Soucieux de faire la promotion d’un environnement sportif positif et exempt de toute forme de violence, le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 annonce une collaboration avec Sport’Aide. Cet organisme sans but lucratif indépendant vise à favoriser des conditions d’entraînement et de compétition saines, sécuritaires et harmonieuses aux jeunes athlètes québécois.

La mission de Sport’Aide cadre parfaitement dans les valeurs du programme des Jeux du Québec et plus particulièrement dans celles de la Finale d’hiver, qui se tiendra du 3 au 11 mars prochain. «Nous voulons que les 3 300 jeunes athlètes qui participeront à notre Finale aient du plaisir. Nous souhaitons qu’ils soient fiers de leur performance, bien sûr, mais surtout qu’ils repartent avec le sourire parce que leur expérience aura été agréable, estime la directrice générale du COFJQ-2022, Karine Malenfant. La violence, qu’elle se manifeste par une pression indue ou des comportements abusifs, n’est plus tolérée dans notre société. Nous souhaitons donc que les jeunes compétiteurs la reconnaissent et la dénoncent, s’ils en sont victimes.»

«Toute l’équipe de Sport’Aide est enchantée de cette collaboration avec le Comité organisateur de la prochaine édition des Jeux du Québec d’hiver, en mars 2023 à Rivière-du-Loup. Ce partenariat nous permettra d’aller à la rencontre de milliers de jeunes sportifs, bénévoles, parents et entraîneurs afin de promouvoir toute l’importance d’une expérience sportive positive. Sport’Aide et le COFJQ-2022 profiteront des prochains Jeux pour valoriser diverses initiatives de sensibilisation favorisant des environnements sportifs sains et sécuritaires», explique Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide.

SENSIBILISATION

Entre autres initiatives, le COFJQ-2022 imprimera le numéro d’une ligne téléphonique d’aide sur les cartes d’accréditation de tous les participants, afin qu’ils puissent dénoncer toute situation de violence pouvant avoir des effets néfastes sur leur santé, leur sécurité et leur bien-être. De l’affichage sur les sites de compétition viendra également rappeler à tous l’importance du respect et d’un bon esprit sportif. Si les esprits s’échauffent, des actions de sensibilisation plus directes cibleront des groupes de participants pendant la Finale. Des ambassadeurs de l’organisme, parmi lesquels figure l’athlète paralympique originaire de Rivière-du-Loup Cindy Ouellet, viendront également à la rencontre des adolescents.

Pour en savoir plus sur la mission de l’organisme Sport’Aide, qui vise en outre à favoriser l’inclusion et la diversité dans le sport, on peut visiter le site internet de Sport'Aide. Quelque 2000 bénévoles sont actuellement recherchés pour contribuer à offrir une expérience mémorable à tous les participants. Pour s’inscrire : jeseraibenevole2022.com.