Gabriel Bourque a été considéré pour le «C» 

L’entraineur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, a confirmé que Gabriel Bourque faisait partie des prétendants pour devenir le 3e capitaine de l’histoire du Rocket de Laval. Selon lui, le vétéran est un athlète humble et très apprécié qui pousse ses coéquipiers à travailler plus fort chaque jour.

Questionné sur l’attaquant de 32 ans, Jean-François Houle n’a pas hésité à lancer des fleurs lors d’une généreuse entrevue, la semaine dernière. «Il a l’expérience de plus de 400 matchs dans la LNH. Il a des enfants, il est mature. Il comprend la vie et il sait ce qu’il faut pour atteindre les plus hauts niveaux au hockey. C’est une belle richesse pour les jeunes et nous sommes contents de compter sur lui à Laval», a-t-il dit.

Celui qui complète le trio de leaders du Rocket avec Alex Belzile et Rafaël Harvey-Pinard se démarque aussi par son intensité, selon son entraineur.

«Gabriel Bourque, c’est l’ardeur au travail. Il travaille excessivement fort et je pense que ça peut devenir contagieux pour le reste de l’équipe. Chaque formation a besoin d’un joueur comme lui», a-t-il ajouté.

Le hockeyeur du Témiscouata, ancien membre des Albatros du Collège Notre-Dame, connaît de bons moments en début de saison avec le Rocket. Le vétéran a compté 4 buts à ses 6 matchs premiers matchs du calendrier régulier. Un apport offensif bienvenu, même si ce n’est pas son rôle premier.

«On est super heureux de sa production, a convenu Jean-François Houle. Il se crée des chances par son éthique de travail et tout le mérite lui revient.»

Après une première saison intéressante, Gabriel Bourque a signé, en juillet, un contrat d’un an, à un volet, avec le club école du Canadien de Montréal.