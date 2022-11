Le gardien Tristan Côté-Cazenave se joint aux 3L 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont annoncé avoir signé une entente avec le gardien Tristan Côté-Cazenave, ce jeudi 3 novembre. Le portier de 23 ans viendra épauler Émilien Boily devant le filet de l’équipe.

Tristan Côté-Cazenave a débuté la dernière saison dans le réseau universitaire, avant de faire le saut dans la ECHL. Il a profité de quelques rappels dans la AHL également.

Il arrive aussi à Rivière-du-Loup avec une expérience de 153 matchs dans la LHJMQ. À sa dernière année, il a joué avec Anthony Gagnon au sein des Remparts de Québec.

«Tristan a déjà été repêché 2 fois dans la ligue. Il était cependant libre comme l'air et nous avons eu des bonnes discussions. Il arrive avec un désir de s'établir et de gagner des matchs. C'est un gardien combatif et il sera en mesure d'aider l'équipe», a déclaré le directeur général, Fabien Dubé.

Quant à Éric Brassard, le DG précise qu’il a décidé de prendre une pause du hockey à temps plein à court terme pour des raisons personnelles. Il pourrait cependant venir donner un coup de main au duo en cas de besoin.

Tristan Côté-Cazenave sera en uniforme avec les 3L dès la fin de semaine prochaine. Il portera le #31.