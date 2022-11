Les Albatros ont le dessus sur les Chevaliers 

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont remporté leur troisième match de la saison contre les Chevaliers de Lévis, ce mercredi 2 novembre. L’équipe a célébré une victoire de 6 à 5 en prolongation.

Louis-François Bélanger avec deux buts, dont celui de la victoire en surtemps, a été l’un des héros de cette rencontre pour la formation locale. Le meilleur pointeur du groupe, Noah Larochelle, a aussi poursuivi son début de saison exceptionnelle avec deux nouvelles réussites (22e et 23e).

Les Albatros ont marqué les deux premiers buts du match et ils ont gardé l’avantage au tableau indicateur jusqu’à milieu de la troisième période. En avance 5 à 3, les oiseaux ont alors vu les visiteurs revenir de l’arrière dans les cinq dernières minutes de jeu pour pousser la période de prolongation.

La partie a été chaudement disputée, alors que les équipes ont testé les gardiens adverses à 30 reprises. C’est Émile Beaunoyer qui était devant la cage louperivoise.

Outre Louis-François Bélanger (2 buts) et Noah Larochelle (2 buts, 1 passe), les autres marqueurs des Albatros ont été Mathis Cyr (1 but, 1 passe), Mathys Dubé (1 but, 2 passes) et Samuel Vachon (4 passes) ont connu une bonne soirée offensivement.

La troupe de l’entraineur-chef Mike Maclure se trouve actuelle au 2e rang du classement général, derrière les représentants de Saint-Eustache (qui ont plus de matchs joués).

Les Albatros seront dans la région montréalaise cette fin de semaine pour affronter les Grenadiers à Châteauguay, vendredi à 19 h, puis les Lions du Lac St-Louis, samedi à 15 h à Dollard-des-Ormeaux.