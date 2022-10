Les Guerriers juvéniles sont champions! 

L’équipe des Guerriers juvéniles de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a conclu sa saison 2022 de la plus belle des façons, ce samedi 29 octobre. La formation louperivoise a remporté la finale du championnat de football scolaire de l’Est-du-Québec contre les Griffons du Grand Gaspé, maintenant du même coup une fiche immaculée de 8 victoires en autant de matchs.

Les locaux ont vaincu leurs adversaires par la marque de 27-7, au plus grand plaisir des partisans présents. Ils étaient d’ailleurs plusieurs centaines à applaudir et à crier pour leurs favoris au terrain piste et pelouse en soirée. L’ambiance était électrique.

Les Guerriers ont ouvert la marque au 2e quart à la suite d’une belle poussée offensive. Le botté de transformation, manqué, a toutefois ouvert la porte aux adversaires qui ont répliqué rapidement avec un touché à leur tour.

Sans s’en laisser imposer, les Louperivois ont continué de travailler avec détermination et leurs efforts ont payé. Le capitaine et quart-arrière, Alexis Thériault, a marqué sur un superbe jeu truqué. L’équipe s’est même payé une transformation de deux points par la suite, ce qui lui a permis de retraiter au vestiaire avec l’avance.

La deuxième demie a ensuite été uniquement l’affaire de l’équipe locale qui a été dominante. Alexis Thériault a réussi un deuxième touché en sautant par-dessus la mêlée, après une belle percée de Philippe-Antoine Paré qui avait amené les siens à deux verges de la ligne des buts.

Jamais satisfaits, les Guerriers ont terminé le match en lion et ils se sont offert un quatrième touché avec un peu plus de 2 minutes à faire au match. Raphaël Beaudoin a complété un très bonne partie avec une interception. Alexis Thériault - qui d’autre - a atteint la zone payante grâce à une belle course. Une réussite qui a cloué le cercueil des Griffons.

«Nous avons eu un mauvais début de match avec des revirements, mais nous sommes demeurés très concentrés et nous nous sommes ajustés au 2e quart. Nous sommes aussi sortis très fort en deuxième demie et c’était très important. Je pense que la meilleure équipe l’a emportée aujourd’hui», a analysé l’entraineur-chef Jeremy Rioux après la victoire.

Après le match, l’émotion était vive chez les joueurs des Guerriers. Il s’agit d’un cinquième championnat dans l’histoire de l’équipe. Une victoire qu'ils n'ont pas volée.

Un texte complet sera publié dans la prochaine édition d’Info Dimanche.