Samuel Lebouthillier prend la 2e place d’un championnat de karting

La passion de Samuel Lebouthillier pour le karting ne s’estompe pas et le sport le lui rend bien. Le coureur est récemment monté sur la 2e marche du podium au cumulatif d’un championnat organisé ces dernières semaines à Château-Richer, en banlieue de Québec.

Samuel Lebouthillier, qui a grandi dans la région de Cacouna, n’a pas célébré une position de tête lors des cinq courses auxquelles il a participé dans le championnat CCKK. Il a toutefois accumulé cinq secondes places, devançant chaque fois plusieurs pilotes au fil d’arrivée. Il coursait dans la catégorie Rotax DD2.

Le championnat était disputé au circuit extérieur de KCR Karting, à Château-Richer. Chaque dimanche, des coureurs amateurs se donnaient rendez-vous pour une course chaudement disputée.

«C’était toujours très serré, très compétitif, et il ne fallait pas faire trop d’erreurs, a raconté le coureur. Certaines courses, c’était du bumper à bumper, alors c’était très intense et vraiment le fun.»

Il explique que les pilotes présents connaissaient tous bien le circuit ce qui ajoutait au défi. L’organisation du championnat était aussi pris au sérieux. Les courses ont été filmées à l’aide d’un drone et de caméras positionnées sur les bolides. Des commentateurs étaient également impliqués.

«La première position s’est peut-être jouée à la dernière course et le résultat aurait pu être différent s’il y avait eu une 6e manche, mais je suis content du résultat. J’ai vraiment eu beaucoup de plaisir et ça augure très bien pour l’année prochaine», a-t-il ajouté.

Tout au long de sa saison, Samuel Lebouthillier a pu compter sur la présence de commanditaires du KRTB. Roland Voyer de Rivière-du-Loup, bien connu dans le milieu du karting, a préparé le kart pour chacune de ses courses. «Il était présent tous les dimanches […] Sans lui, je n’aurais pas été capable d’aussi bien performer. Il a notamment fait des miracles après un bris lors de la 5e course», a partagé le coureur.

Notons que Lebouthillier est aussi monté sur le podium d’une course de la Coupe Montréal, en septembre. Il a terminé au 3e rang dans la catégorie DD2 Master, au Circuit Mont-Tremblant.