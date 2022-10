Projet d’agrandissement du garage municipal à Saint-Jean-de-Dieu 

Le garage municipal de Saint-Jean-de-Dieu pourrait bientôt subir une cure de rajeunissement. La Municipalité souhaite procéder à un agrandissement et des travaux de réfection au cours des prochains mois, un projet important qui est cependant conditionnel à l’obtention d’une aide financière du gouvernement.

La bâtisse située sur la rue Principale Sud est celle qui était utilisée par le service de sécurité incendie municipal avant la construction de la nouvelle caserne. Depuis, les lieux sont occupés par le personnel de la voirie et des travaux publics.

«Depuis la finalisation de la nouvelle caserne, l’ancienne a servi de bureau avec une salle à diner/salle de conférence et une aire de stationnement. Les travaux vont permettre de se donner plus d’espace et d’y transférer toutes les opérations mécaniques», a expliqué le directeur général, Marc Morin.

«Le bâtiment sera complètement remis aux normes et l’ensemble de la flotte de véhicules devrait aussi pouvoir y être stationnée. Ce sera une belle amélioration.»

La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a lancé un appel d’offres pour la réalisation de ce projet dans les derniers jours. Les entreprises intéressées à soumettre une proposition ont, si aucun délai n’est demandé, jusqu’au 9 novembre pour se manifester.

Selon M. Morin, les travaux de réfection et l’agrandissement nécessiteront des investissements de centaines de milliers de dollars, mais la somme exacte reste à être déterminée. La teneur de l’implication de la Municipalité dans le montage financier doit également être confirmée.

Une fois l’ouverture des soumissions effectuée, la direction de Saint-Jean-de-Dieu soumettra les renseignements nécessaires au gouvernement pour qu’il confirme l’admissibilité du projet au Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM).

La Municipalité serait éligible pour une aide équivalente à 65 % du cout des travaux, dès le départ. Une majoration du taux d’aide financière de base pourrait aussi être accordée puisque Saint-Jean-de-Dieu compte moins de 5 000 habitants. L’utilisation du bois pourrait aussi permettre d’aller chercher un montant encore plus important.

À la direction générale, Marc Morin dit avoir bon espoir que le projet sera retenu pour la subvention et que les travaux pourront être entamés dans les prochains mois.