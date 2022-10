Deux défaites ramènent les Albatros sur terre

D’un côté, une équipe locale parmi le trio de tête de la ligue de hockey M18AAA, de l’autre des formations avec des fiches négatives au classement général. Mais même si les Albatros du Collège Notre-Dame étaient largement favoris pour se sauver avec les honneurs des deux matchs de la fin de semaine, le hockey se joue sur la glace et non sur papier. Les oiseaux n’ont eu d’autre choix que de le réaliser contre Châteauguay et le Collège Esther-Blondin, les 21 et 22 octobre.

La troupe de l’entraineur-chef Mike Maclure n’a pu profiter de la visite des Grenadiers et du Phénix pour accumuler les points comme elle le souhaitait. Au contraire, l’équipe s’est inclinées 3 à 2 et 4 à 3 devant ses partisans. Les Louperivois n’avaient jusqu’ici subi qu’un seul revers depuis le début de la saison.

Vendredi soir, les Albatros menaient 2 à 0 après 40 minutes de jeu, mais tout s’est écroulé en moins d’une minute au début du 3e tiers. Les visiteurs de Châteauguay ont réussi trois buts consécutifs, dont un en avantage numérique, pour se sauver avec la victoire.

«On a triché. Ça allait de notre bord, on a fait des buts et notre gardien a fait de bons arrêts, mais on a finalement récolté ce qu’on a semé. On l’avait dit que c’était une bonne équipe avec une bonne éthique de travail. Et ils ont été meilleurs que nous à ce niveau-là», a analysé l’entraineur-chef Mike Maclure au terme de la fin de semaine.

«Ce sont toutes de bonnes équipes dans cette ligue-là. Chacune des équipes peut battre celle devant elle et c’est ce qu’on a réalisé. Je ne suis pas satisfait de notre éthique de travail.»

Samedi après-midi, toujours au Centre Premier Tech, les Albatros ont bataillé. Tirant de l’arrière par trois buts, ils sont revenus de l’arrière. Et lorsque l’écart s’est élargi à nouveau, ils n’ont pas lâché. Mais ce n’était pas assez. Le début de match a fait mal.

«Les gars le voulaient [à la fin], mais il ne faut pas attendre à la dernière période pour commencer à jouer notre game, à jouer avec notre identité et à récupérer des rondelles et être intenses. Il faut que ce soit pendant 60 minutes et c’est ce qu’il faut retrouver à toutes les parties.»

L’entraineur-chef espère que les deux défaites permettront à ses joueurs de réaliser que les honneurs ne viennent pas gratuitement, sans mettre les bottes de travail. Il voit aussi une opportunité pour eux de vivre dans l’adversité une première fois en 2022-2023.

«Jusqu’ici, les gars se faisaient dire qu’ils étaient fins, beaux et bons. Mais on ne veut pas se contenter d’être bons, on veut être excellents. Nos standards sont élevés et il faut les respecter. Il faut répondre présent dans l’adversité et être prêts à jouer une game de hockey», a-t-il confié, espérant que ses leaders prennent les choses en main et ramènent l’équipe sur la bonne voie.

«J’espère qu’ils vont se lever, qu’ils vont être capable de se dire les vraies choses.»

Les Albatros tenteront de se reprendre la fin de semaine prochaine contre Lévis et Trois-Rivières. Les deux rencontres, l’une vendredi, l’autre samedi, concluront une longue séquence de matchs disputés au Centre Premier Tech en octobre.