Le Blitz M19 du Témiscouata remporte un 2e tournoi senior 

Le Blitz M19, une formation du Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata, a remporté une médaille d’or lors de la 10e édition de la Coupe les Becquets, un tournoi senior de ballon sur glace qui se tenait à St-Pierre-les-Becquets, dans la MRC de Bécancour, les 22 et 23 octobre. L’équipe s’est imposée dans la catégorie Homme B.

Après avoir remporté le tournoi de Sayabec dans la catégorie Homme compétitif récemment, le Blitz M19 a répété ses exploits à St-Pierre-les-Becquets. Ayant conservé une fiche d’une victoire et d’une défaite en ronde préliminaire, la formation l’a emporté en 2e période de prolongation par la marque de 3 à 2 face à l’équipe hôte, le Broom-Shak de Bécancour lors de la demi-finale. Puis, lors de la finale Homme B, le Blitz a gagné par un pointage de 1 à 0 face aux Ducks.

Notons par ailleurs que le Blitz M19 a également atteint le carré d’as de la catégorie Homme A qui comptait un total de 8 équipes.

Quant aux filles T-Miss M19, elles ont aussi remporté une médaille, soit l’argent, en s’inclinant en finale au compte de 1 à 0 face aux As de Sainte-Anne-des-Plaines dans la catégorie Femme B. En ronde préliminaire les T-Miss M19 avaient compilé une fiche d’une victoire et une défaite. Dans la catégorie Femme A, les T-Miss M19 ont baissé pavillon en quart de finale.

«Le tournoi de St-Pierre-les-Becquets fut excellent pour le développement de nos joueurs plus âgés alors qu’ils ont eu l’occasion de jouer dans 2 catégories où le calibre était très relevé! Ce sera maintenant au tour de nos plus jeunes de voir de l’action alors qu’ils seront en compétition à Saint-Cyprien du 4 au 6 novembre prochain. Les parents, la famille et les amis auront alors l’occasion d’encourager leurs préférés», a souligné le président du BSG mineur du Témiscouata, Alain Dugas.