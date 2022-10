Direction l’Espagne pour deux équipes de la Panthers Football Academy 

De jeunes joueurs de soccer de la région, membres de la Panthers Football Academy de Rivière-du-Loup, vivront une expérience spéciale à l’approche du temps des Fêtes, du 11 au 23 décembre, en Espagne. Ils participeront à la IBERCUP, une des plus grandes compétitions de soccer pour la jeunesse au monde.

L’événement d’envergure rassemblera des équipes de plusieurs centres de formation et de développement reconnus, comme ceux du FC Barcelone, du Réal Madrid, du Santos FC ou encore du FC Valence. Il s’agira d’une occasion en or pour gouter à la frénésie du soccer (football) européen, tout en obtenant une visibilité incomparable auprès des plus grands clubs du vieux continent.

«Au Québec, on a un seul club professionnel, le CF Montréal, mais on a plus de 200 000 joueurs de soccer au Québec, alors ce n’est pas suffisant pour leur permettre de viser les plus hauts niveaux et suivre leurs rêves», a partagé le fondateur et directeur technique de la Panthers F.A., Roldège Arius.

«L’idée, c’est d’offrir la possibilité à des jeunes de voir le plus haut niveau, de participer à une grosse compétition et de s’immerger dans la culture européenne du soccer qui est totalement différente de celle en Amérique du Nord.»

Les deux équipes de la région seront formées de joueurs nés entre 2004 et 2009. Les formations compteront sur des athlètes du Bas-Saint-Laurent, dont certains du KRTB, mais aussi d’autres des régions de Montréal et d’Ottawa.

Les sélections finales seront annoncées dans les prochains jours, à la suite des camps d’entrainement qui ont débuté en septembre. Les places étaient très convoitées, selon M. Arius.

«Nous voulons avoir les meilleures équipes possibles pour nous représenter en Espagne, a-t-il dit, soulignant que l’organisation a prévu une semaine de préparation sur place avant la compétition qui commencera le 18 décembre.

«Le calibre sera très élevé, mais si j’ai décidé de faire ce projet-là, c’est que je sais qu’on peut compétitionner contre les jeunes européens à cet âge-là. Nos athlètes seront bien encadrés. On prend ça au sérieux et ils seront traités comme de jeunes pros.»

DES OPPORTUNITÉS POUR L’AVENIR

Roldège Arius, qui a lui-même déjà participé à la IBERCUP, est convaincu que cet événement pourrait servir de tremplin et éventuellement offrir des opportunités intéressantes pour les jeunes, mais aussi pour la Panthers F.A. elle-même.

«On veut que l’académie se fasse un nom tranquillement sur la scène internationale, puis qu’on puisse un jour placer des joueurs au niveau des centres de développement en Europe, qu’on leur ouvre cette porte-là.»

«L’objectif, c’est vraiment de donner une plateforme aux athlètes qui s’entrainent avec nous […], leur offrir une visibilité et une expérience qu’ils ne peuvent pas retrouver autrement ici. On veut aussi que ce soit un projet sur plusieurs années», a-t-il ajouté, soutenant que l’Europe a les yeux rivés sur le Canada depuis la qualification du pays à la Coupe du Monde de la FIFA.

La Panthers Football Academy observe une belle progression de ses membres depuis les dernières années. Aujourd’hui, environ 70 jeunes athlètes participent à ses différentes activités, dont les camps de vacances multisports et les programmes «après l’école».

Roldège Arius se réjouit aussi de constater que l’académie soit de plus en plus reconnue dans la communauté et qu’elle puisse compter sur l’appui de nombreux partenaires pour le développement de projets. Un travail d’équipe qui sera sans doute à l’origine de belles réussites dans l’avenir.