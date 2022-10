Rendez-vous au début décembre pour la Classique Sphinx Pat BBQ 

Instaurée il y a maintenant six ans, la Classique Sphinx du programme de hockey scolaire de l’École secondaire de Rivière-du-Loup sera de retour les 2, 3 et 4 décembre prochain au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Pour cette occasion, les Sphinx se sont associés à une entreprise locale florissante au niveau provincial et même au niveau mondial actuellement, Pat BBQ.

Très impliqué dans la communauté depuis quelques années, le directeur général de l’entreprise, Patrick Couturier, s’est engagé envers les organisateurs de ce tournoi pour les trois prochaines années et ainsi en faire «La Classique Sphinx Pat BBQ».

À ce jour, le tournoi affiche presque complet dans les trois classes (M13D2, M15D3, M15D1). L’organisation du tournoi aimerait toutefois compléter le tableau à 16 équipes dans la catégorie M15D3, catégorie qui compte actuellement 14 inscriptions.

NOUVEL ORGANIGRAMME

Pour donner suite au départ de Terry Michaud, responsable du programme lors des dernières années, l’organisation des Sphinx a mis en place une équipe de travail afin de mener à bien les destinées du programme.

Impliqués au sein de l’organisation depuis plusieurs années, Chad Lacasse et Yannick Massé assureront le leadership du programme à titre de responsables. Impliqué aussi depuis de nombreuses années, Gabriel Dumont veillera au volet pédagogique et au développement du programme.

En collaboration avec le hockey mineur local, un nouveau poste a été créé afin de veiller au développement global du hockey à Rivière-du-Loup. Michael Ward partagera donc son temps à titre d’entraîneur-chef de l’équipe M18 des Sphinx et il s’assurera aussi le bon développement des jeunes du hockey mineur de Rivière-du-Loup. Patrick Dubé s’est aussi joint à l’organisation et c’est lui qui entraînera l’équipe M15D3.

Enfin, les quatre équipes des Sphinx ont débuté le calendrier régulier lors du dernier weekend. L’École secondaire de Cabano s’est ajoutée cette année au sein de la ligue provinciale du RSEQ, anciennement connue sous le nom «LHPS».