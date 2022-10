Un première compétition régionale pour les Loupiots

La première compétition régionale de l'année avait lieu camedi 15 octobre, à Rimouski, pour les patineurs des Loupiots de Rivière-du-Loup. Les jeunes patineurs ont d’ailleurs livré de superbes performances.

Dans le groupe des 5 ans et moins, Leslie Lévesque a terminé en 3e position et a récolté 3 médailles de bronze. Dans le groupe des 10 ans et plus, Emmanuel Lévesque a gagné toutes ses courses et a terminé en première position du groupe 1. Il a également pu obtenir sa Coupe de l'Est en réussissant les standards de temps lui permettant de participer aux compétitions du circuit interrégional.

Dylan Boucher s'est classé 6e et Dorothée Morin a terminé en 8e position du groupe 1. Dans le groupe 2 des 10 ans et plus, Catherine Moreau a terminé en 3e position et Annabelle Carrier en 4e position.

Dans le groupe des 6-9 ans, Elliott Bérubé a terminé en 8e position du groupe 1. Dans le groupe 2 des 6-9 ans, Benoît Gamache a gagné 2 médailles d'or et a terminé en première position. Dans le même groupe, Dimitri Lévesque a terminé en 2e position et a récolté une médaille d'argent et une d'or, Nicolas Bujold a terminé en 7e position et Maelys Lantin-Vézier a terminé en 10e position.

Dans le groupe 3 des 6-9 ans, Eva Gagné a terminé première et a remporté 2 médailles d'or et Laurence Harvey a remporté une médaille d'argent et a terminé en 5e position au cumulatif.

Dans le groupe 4 des 6-9 ans, Jasmine Carrier a remporté la première position et est repartie avec 3 médailles d'or. Abigail Reid a terminé en 2e position et a remporté 2 médailles d'argent et une de bronze, et son frère Jonas Reid a terminé en 7e position.