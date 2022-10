Deux victoires de plus pour les Albatros du Collège Notre-Dame

Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup ont poursuivi leur série de victoires en remportant les deux matchs de la fin de semaine les opposant aux Élites de Jonquière les 14 et 15 octobre au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Lors du deuxième match, l’attaquant des Albatros Noah Larochelle a signé un tour du chapeau. Il compte maintenant 15 buts depuis le début de la saison, après 11 matchs. Les Albatros ont gagné les deux rencontres du weekend par la marque de 4 à 0 et 4 à 1.

Lors premier match contre les Élites de Jonquière, le 14 octobre, Anthony Paré, Tommy Bouchard, Noah Larochelle et Louis-François Bélanger se sont inscrits au pointage pour les Albatros du Collège Notre-Dame. Le gardien des oiseaux, Émile Beaunoyer, a arrêté les 22 tirs dirigés contre lui. Le cerbère Émile Pagé des Élites de Jonquière a cédé quatre fois sur 32 tirs.

Le lendemain, les Albatros ont à nouveau remporté la victoire, cette fois par la marque de 4 à 1. En plus du tour du chapeau de Noah Larochelle, l'autre but des Albatros a été marqué par Antoine L'italien. C’est Christophe Tremblay des Élites de Jonquière qui a réussi à tromper la vigilance du gardien Cédric Massé en tout début de 3e période, en avantage numérique, 13 secondes après le début de l’engagement. Le gardien des Albatros a reçu 32 tirs. De leur côté, les gardiens Justin Giguère et Émile Pagé de Jonquière ont dû faire face à 36 tirs des Albatros lors de cette rencontre.

Les Albatros du Collège Notre-Dame se trouvent présentement au 2e rang du classement général de la Ligue de hockey M18 AAA du Québec avec 28 points. Ils ont toutefois deux matchs de retard sur la première équipe du classement, les Vikings de Saint-Eustache, qui sont présentement en tête avec 33 points.

L’équipe louperivoise affrontera les Grenadiers de Châteauguay au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup le 21 octobre à 19 h et elle fera face aux Phénix du Collège Esther-Blondin le 22 octobre à 13 h, toujours à Rivière-du-Loup.