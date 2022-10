Un leadership régional pour le Rocket de Laval

Le club-école du Canadien de Montréal, le Rocket de Laval, sera mené par deux leaders bien connus au KRTB. Après la nomination d’Alex Belzile comme nouveau capitaine, l’entraineur-chef Jean-François Houle a confirmé que Gabriel Bourque sera assistant-capitaine pour la prochaine saison.

Le duo Belzile-Bourque sera complété par Rafaël Harvey-Pinard. Danick Martel, le gardien Kevin Poulin et Brandon Gignac feront aussi partie du groupe de meneurs d’expérience, bien qu’aucune lettre ne sera cousu sur leur chandail.

Reconnus pour leur ardeur au travail et leur attitude exemplaire, Alex Belzile et Gabriel Bourque auront la mission de guider plusieurs nouveaux joueurs – comme Jan Mysak et Xavier Simoneau – à travers leur première saison officielle dans le calibre professionnel.

Bourque, originaire du Témiscouata, figurait aussi parmi les favoris pour hériter du poste de capitaine. L’an dernier, à sa première saison avec Laval, le vétéran de plus de 400 matchs dans la LNH s’est illustré par son énergie, son éthique et sa volonté de toujours s’améliorer. Dans les séries, ses coéquipiers n’avaient pas hésité à vanter son apport au groupe dans les médias.

En 255 matchs en carrière dans la AHL, l’ancien Albatros du Collège Notre-Dame a marqué 49 buts et ajouté 78 aides pour un total de 127 points.