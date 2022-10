À la recherche de bénévoles pour la 56e Finale des Jeux du Québec

Le Comité de la 56e Finale des Jeux du Québec (COFJQ) Rivière-du-Loup 2022 recherche plus de 1500 bénévoles pour la tenue de l’évènement d’envergure qui se déroulera du 3 au 11 mars prochain. Les membres sont confiants de pouvoir atteindre les 2000 bénévoles nécessaires pour assurer le bon déroulement des Jeux du Québec, à cinq mois de cette grande compétition.

Depuis juin, le comité a pris le temps de reconstruire leur équipe, de repartir la machine après six mois de dormance, à la suite du plus récent report des Jeux. «Maintenant, on est fin prêts à appeler en renfort les citoyens, à inviter la population à venir jouer avec nous! Et, de nous aider à la réaliser une bonne fois pour toutes cette finale d’hiver-là», lance Laura Martin, directrice générale adjointe du COFJQ. Elle ajoute que l’organisation renouvelle la campagne de recrutement de l’an dernier avec la même fébrilité, excitation et espoir.

Karine Malenfant, directrice générale du COFJQ n’est pas inquiète quant au recrutement des bénévoles. En décembre dernier, plus de 700 personnes étaient inscrites. Parmi celles-ci, plus de 450 ont réitéré leur intérêt à contribuer à faire de l’évènement un succès. Elle relève qu’à pareille date l’an dernier, le compteur débutait à zéro. Ainsi, avec leurs nouvelles stratégies mises de l’avant pour recruter des gens, elle croit que le comité peut réussir son objectif.

APPROCHER LES ENTREPRISES

Les agents de recrutement du COFJQ feront une tournée auprès d’entreprises de la région afin de les inciter à s’engager. Les employeurs seront appelés à libérer leurs employés ainsi qu’à former une équipe de travail à leur couleur.

La Ville de Rivière-du-Loup accompagnée de Premier Tech sont les premières à donner l’exemple. Lors des dix jours de compétition, du temps sera libéré à l’horaire de leurs employés pour effectuer du bénévolat, et ce, sans conséquence sur leurs paies.

Le vice-président principal développement organisationnel chez Premier Tech, Yvan Pelletier soutient que : «Nos jeunes ont été plus que résilients dans les derniers deux ans, ont fait preuve de beaucoup de patience, de créativité dans la préparation de leurs Jeux, dans leur sport, dans leur développement personnel. Je pense qu’aujourd’hui c’est un beau retour du balancier de s’impliquer, de redonner un peu au suivant de cette énergie-là qui nous fait vibrer depuis un an». Il croit qu’en prêtant main forte, l’implication peut créer une différence dans la vie des jeunes sportifs par la célébration d’une relève sportive ainsi qu’un soutien au dépassement de soi.

Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup s’impliquera personnellement lors des Jeux en mars prochain. Il sera attitré au transport. Il est fier de montrer l’exemple et invite les entreprises du KRTB à faire de même pour faire de l’évènement un grand succès.

UNE AIDE PRIMORDIALE

Sans les bénévoles, la Finale ne pourrait pas avoir lieu, selon Karine Malenfant. Elle mentionne que c’est eux qui contribuent à sa réussite. La directrice générale souhaite vraiment atteindre les 2000 personnes pour que les Jeux soient réussis. «Depuis 2019 qu’il n’y a eu de finale d’hiver. Les jeunes méritent d’en vivre une belle!», affirme-t-elle.

Le COFJQ demande un engagement minimal de 12 h réparti en trois blocs de 4 h sur les 10 jours de compétitions. «Les gens ont tendance à s’inscrire à la dernière minute, c’est partout pareil dans toutes les Finales des Jeux du Québec, c’est-ce qui arrive. Dans les deux derniers mois, ça déboule, les gens s’inscrivent. Mais nous, on est un peu inspirés par les récentes élections provinciales, on veut faire sortir les inscriptions par anticipation, ça va beaucoup faciliter notre travail», raconte Laurie Martin.

Ainsi, les personnes intéressées peuvent déjà s’inscrire au jeseraibenevole2022.com ou par téléphone au (418) 867-6714. Plus tôt une personne s’inscrit, plus elle a de chance d’obtenir le poste désiré dans le secteur choisi. L’organisation mentionne qu’il y en a pour tous les goûts et que tout le monde peut être bénévole.

La Chambre des joueurs sera aussi de retour au Centre commercial de Rivière-du-Loup dans les prochains jours. «Pour nous c’est un lieu important parce qu’on est en contact avec la population. C’est accessible, les gens viennent nous voir, on les aide à faire l’inscription et parler des différents postes de bénévolats disponibles», confie Mme Malenfant. Le local sera situé entre le Bentley et le Chlorophylle et ouvert du jeudi au dimanche.