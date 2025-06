Une 6e place mondiale et un record canadien pour Charlie Caron

Imaginez être couché sur un banc avec près de 700 livres au bout des bras. Prenez cette charge, ramenez-la lentement à votre poitrine et explosez vers le haut, tout en gardant le contrôle, le ballant. Cette séquence est difficile à concevoir pour la majorité des gens – même les plus entrainés –, tellement elle semble impossible et hors d’atteinte. C’est pourtant ce qu’a réussi à faire le Louperivois Charlie Caron, le 24 mai, à Drammen en Norvège.

Caron représentait alors le Canada aux championnats du monde de développé coucher. L’athlète y a très bien performé, terminant au 6e rang mondial chez les moins de 105 kg open équipé, l’une des catégories les plus compétitives du grand rendez-vous international. Une performance dont il n’est pas peu fier.

«Je suis très content», a-t-il partagé au cours des derniers jours. Il était déjà de retour au travail, au CLSC de Rivière-du-Loup, après une semaine de voyage intense.

C’est la deuxième année consécutive que Charlie Caron participe aux Mondiaux. L’an dernier, au Texas, l’homme fort avait pris le 9e rang chez les moins de 93 kg open équipé avec une réussite de 245 kg. Pas mal pour une expérience recrue…

Pratiquement un an plus tard, les résultats illustrent pourtant tout le chemin parcouru. À son premier essai, le Louperivois a cette fois réussi à soulever une charge de 290 kg, fracassant son record personnel précédent de 270 kg, établi en septembre 2024, à l’Île-du-Prince-Édouard.

À son deuxième essai, il est allé encore plus loin avec une charge de 310 kg (683 livres), soit 40 kg au-dessus de sa marque personnelle. Une autre réussite qu’il a vivement célébrée.

«Dans l’ambiance de la compétition, tout a connecté, s’est réjoui Charlie Caron. C’est un énorme record personnel, mais c’est aussi un record canadien dans ma catégorie. La marque précédente était établie à 283 kg.»

La compétition dans cette catégorie a été remportée par un Kazakh avec une charge de 340 kg, soit 749 livres. Des représentants de l’Ukraine, de la Mongolie, de l’Inde et de la Suède ont aussi terminé devant le Canadien.

Charlie Caron a également tenté de soulever 320 kg (705 livres) à son troisième essai, une charge qui lui aurait permis d’atteindre le 5e rang. Si ce n’était pas d’un léger manque d’équilibre, il réussissait. C’était vraiment tout près.

«Plus j’avance dans le sport, plus je comprends que je dois prendre des risques. C’est ce que j’ai fait avec mes deux derniers essais. C’était swing big or lose big», a-t-il imagé, soulignant que l’énergie de la foule a aussi joué en sa faveur. Et que le moment, aussi gros était-il, ne l’a pas intimidé.

«Mes deux réussites, j’ai obtenu trois lumières blanches. Ça veut dire qu’il n’y avait aucun doute que j’avais réussi. Faire ça aux championnats du monde, ça veut dire que je suis capable. Je sais que je peux livrer la marchandise.»

PROGRESSION ASCENDANTE

Charlie Caron a longtemps a compétitionné en dynamophilie, cette discipline de force où les athlètes s’affrontent à travers trois épreuves : le développer coucher, le soulevé de terre et le squat. L’athlète a toutefois décidé de se concentrer uniquement sur le développé coucher à la suite de sa victoire aux championnats canadiens en février 2023.

Un peu plus de deux ans plus tard, les résultats de ses entrainements ciblés sont probants et sa progression est à sens unique. Aujourd’hui, dit-il, il lève aussi lourd au développé coucher qu’il le faisait à l’époque au squat. Quiconque s’est déjà entrainé ou y connait un peu en anatomie sait que c’est tout un exploit, surtout quand il est question de charges aussi extrêmes.

«Mon année recrue s’était bien déroulée, mais ces résultats sont venus légitimiser tous mes efforts dans le gym», a souligné Charlie Caron. «Aujourd’hui, les meilleurs sentent que je suis là et que je leur souffle dans le cou. Le Canada se démarque et il y a un respect qui s’installe.»

Après un petit repos bien mérité, le Louperivois reprendra l’entrainement avec l’intensité qui le caractérise. Il prendra les prochains mois pour se préparer en vue du prochain championnat national qui se tiendra à St. John's, Terre-Neuve, en mars 2026.

Il sautera ensuite une participation au championnat du monde pour se donner les meilleures chances d’améliorer son rang en 2027 auprès des meilleurs. S’il ajoute quelques kilogrammes supplémentaires à son record personnel, le podium pourrait être à sa portée. «Je veux me donner un peu plus de temps pour poursuivre ma progression», -a-t-il partagé.

À 29 ans, Charlie Caron est également l’un des compétiteurs les plus jeunes de sa catégorie. Un fait qui l’encourage à poursuivre les efforts et les sacrifices.