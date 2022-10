Une première compétition provinciale sur la nouvelle glace olympique 

La fin de semaine dernière, les membres du Club de patinage de vitesse Les Loupiots ont reçu plus de 165 patineurs des quatre coins du Québec pour la première compétition de l’année du réseau provincial qui se tenait au Stade de la Cité des Jeunes.

Il s’agissait de la première compétition provinciale tenue à Rivière-du-Loup depuis de nombreuses années, puisque les normes de la fédération exigeaient une glace de dimensions olympiques. Le club était bien représenté par 9 athlètes.

Dans le groupe 1 féminin, Clara Boudreau-Alexandre a terminé au 7e rang. Pour sa part, Pénélope Lavoie a pris le 11e rang du groupe 2. Laurence Charron et Raphaëlle Gaudreault ont toutes deux pris part à la compétition dans le groupe 3, terminant respectivement 6e et 12e.

Du côté masculin, Félix Lacombe a patiné dans le groupe 3 et a terminé au 6e rang. À sa première compétition sur ce réseau, Louka Fournier a pris la 8e place du groupe 6.

Nicolas Boucher a terminé 15e du groupe 7 et Jacob Plourde et Adam Pelletier ont respectivement pris le 3e et 6e rang du groupe 8.