Ballon sur glace : 4 équipes du Témiscouata sont championnes

Du 7 au 9 octobre dernier à Sayabec avait lieu le tournoi de ballon sur glace Michel D’Astous, un événement qui marquait la reprise des compétitions de la saison 2022-2023 pour le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata. Le BSG mineur du Témiscouata, qui était bien représenté, y a décroché 4 premières places.

Tout d’abord, le Blitz M19 a gagné la grande finale du Senior homme open par un pointage 1 à 0 en prolongation face à une autre formation du Témiscouata, soit l’équipe Construction Stef.

Puis, leurs collègues du M19 féminin, les T-Miss, ont elles aussi terminé sur la première marche du podium en vainquant, par la marque de 2 à 1, les Panthères de St-Cyprien dans la catégorie Senior femme.

Dans les catégories d’âge mineur, le Blitz 2 a défait le Blitz 1 par la marque de 2 à 1 en finale du M14. Le BSG mineur du Témiscouata a ainsi récolté l’or et l’argent dans cette catégorie.

Puis, dans le M12, le Blitz 1 a vaincu par un pointage de 1 à 0 le RPF de Sayabec lors de la finale pour terminer au 1er rang.

Aussi, le BSG mineur du Témiscouata a récolté une 2e position dans 2 autres catégories, soit le M10 et le Mixte récréatif.

D’autres joueuses et d’autres joueurs M19 de l’organisation ont aussi gagné l’argent dans le Mixte compétitif. Le BSG mineur du Témiscouata a également participé au festival M8 alors que les tout-petits ont eu beaucoup de plaisir à jouer sur une demi-glace rendant le jeu plus stimulant et plus intéressant.

«Je suis très satisfait de notre retour à la compétition et nous sommes déjà en préparation du prochain tournoi qui aura lieu à St-Pierre-les-Becquets dans la MRC de Bécancour les 22 et 23 octobre prochains», a souligné le président du BSG mineur du Témiscouata, Alain Dugas.

L’organisation était représentée lors de ce tournoi par 9 équipes qui jouaient dans 7 catégories différentes. Mentionnons également que 29 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à cette compétition.