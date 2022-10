Classique Les Buts Remplis : un rendez-vous festif le 8 octobre 

C’est ce samedi, le 8 octobre, que la Classique automnale Les Buts Remplis se tiendra au Stade Paul-Émile-Dubé de Trois-Pistoles. Une journée de baseball festive, dont l’objectif est d’amasser des sous pour encourager la jeunesse des Basques, et à laquelle toute la population est invitée à assister.

Organisé par le nouveau Fonds BR, un organisme à but non lucratif, l’événement prend la forme d’un grand tournoi de balle molle. Tous les fonds seront distribués aux jeunes de la région, dont ceux de l’école secondaire de Trois-Pistoles. L’idée est simple : les motiver à pourchasser leurs rêves et à réaliser des projets porteurs pour la communauté.

Le Fonds BR met ainsi en place un programme de bourses destiné aux élèves et appuiera aussi financièrement des organisations et associations destinées à la jeunesse. L’argent sera amassé grâce à l’entrée (sur contribution volontaire), ainsi que l’organisation d’un encan silencieux mettant en vedette, entre autres, différentes pièces de collection, dont une balle autographiée par Éric Gagné, et des produits de Arbol Cuisine, dont le propriétaire, Stéphane Dumont, est originaire de Trois-Pistoles.

«Il y a une expression qui dit qu’il faut tout un village pour élever un enfant. Dans ce cas-ci, on a une ville, celle de Trois-Pistoles, et toute une région pour appuyer nos jeunes», a souligné Benoît Rioux, administrateur du Fonds BR et instigateur de la Classique automnale Les Buts Remplis, lundi.

TOURNOI

Les équipes inscrites au tournoi amical sont : la Ville de Trois-Pistoles, la Fromagerie des Basques, les Paramédics, Construction Michael Bérubé, Wrapmosphère, Fondations B.A., les anciens de l’Océanic de Rimouski et l’équipe du Fonds BR.

Plusieurs joueurs de la plus récente édition du Bérubé GM de Trois-Pistoles, des athlètes ayant évolué par le passé dans le baseball senior et des anciens de l’Océanic comme le capitaine Jonathan Beaulieu (champion de la Coupe Memorial), Dave Malenfant et Éric Belzile, feront partie des équipes en compétition. L’ancien des Capitales de Québec, Josué Peley, sera aussi présent, tout comme Renaud Lefort des 4 Chevaliers.

Notons que le Pistolois Frédérick Rioux, de l'organisation des Pirates de Pittsburgh, sera lui aussi sur place.

«L’occasion sera propice à de belles et grandes retrouvailles à Trois-Pistoles, un beau party pour toute la communauté», a partagé Benoît Rioux, heureux de la réponse des partenaires qui n’ont pas hésité à encourager l’initiative.

«J’adore les gens de Trois-Pistoles et je souhaite qu’ils répondent à l’invitation pour que l’événement soit un grand succès. Je sens déjà qu’il y a une belle fébrilité, un engouement, et je suis impatient de vivre cette première édition avec eux.»

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Si le premier match du tournoi se tiendra dès 8 h 30, une cérémonie d’ouverture aura lieu vers 12 h 30 en présence du maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, de même qu’avec de nombreux partenaires du Fonds BR, dont la Fromagerie des Basques, Construction Michael Bérubé et le Club de hockey L’Océanic de Rimouski.

Les mascottes Louky, de l’Océanic, et Kwick-Kwick, de la Fromagerie des Basques, seront également sur place pour rencontrer jeunes et moins jeunes.

Plusieurs surprises et différentes activités attendent également les personnes qui viendront assister au tournoi tout au long de la journée. Un concours de coups de circuit pourrait par exemple être organisé sur l’heure du souper.

NOUVELLE IDENTITÉ DÉVOILÉE

Par ailleurs, en marge de cette première édition de la Classique automnale Les Buts Remplis, l’association de baseball mineur de Trois-Pistoles en profitera par ailleurs pour dévoiler une nouvelle identité pour ses équipes en vue de la saison 2023. Nouveau nom, mais également un partenariat envisagé avec le Fonds BR.