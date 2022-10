Les 3L espèrent convaincre Jordan Caron

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a ajouté un joueur important à sa liste de protection, ce mercredi 5 octobre. L’équipe a obtenu les droits de l’attaquant Jordan Caron, un ancien de la Ligue nationale de hockey, en retour de Philippe Charbonneau, Loïk Poudrier et de considérations futurs dans le cadre d’une transaction avec l’Assurancia de Thetford Mines.

En plus des droits de l’athlète originaire de Sayabec, les athlètes ont aussi obtenu un choix de 4e ronde en 2023 et des considérations futures.

Ancien joueur des Bruins des Boston et des Blues de Saint-Louis, Jordan Caron serait toute une prise pour la formation louperivoise, si la direction pouvait le convaincre de venir joueur au Centre Premier Tech. L’attaquant de 6'3" et 215 livres compte 157 matchs d'expérience dans la LNH en plus d'avoir évolué dans la KHL, la DEL et la AHL.

L'ancien de l'Océanic de Rimouski devient aujourd’hui un beau projet à travailler pour l'organisation. Il avait glissé sous les mains de l'équipe lors du repêchage de 2021.

«Il est vraiment trop tôt pour mentionner si Jordan enfilera l'uniforme des 3L à court terme. Cependant, il était très important de l'amener sur notre liste. Lorsque nous avons sélectionné Loïk Poudrier, cet été, c'était dans le but d'acquérir les droits de Caron. Il est clair que ce dernier a les atouts pour avoir un gros impact dans notre ligue. Nous travaillerons le dossier de la bonne manière», a indiqué le directeur général des 3L, Fabien Dubé.

Quant à Philippe Charbonneau, il joue dans une autre ligue senior cette saison et il avait avisé la direction des 3L qu’il lui serait difficile de joueur plus de 5 matchs cette saison.