Une fresque murale au Centre de Curling Prelco 

Le Centre de Curling Prelco de Rivière-du-Loup s’est récemment enrichi d’une toute nouvelle œuvre architecturale. Une grande fresque artistique, dont les dimensions sont de 56 pieds par 10 pieds, peut maintenant être admirée sur le mur droit à l’entré de la salle des glaces.

Intitulée «Curling en folie», l’œuvre a été réalisée par Étienne Mazaka, un étudiant de première année en graphisme au Cégep de Rivière-du- Loup, originaire de l’île de la Réunion.

L’idée d’un projet de murale a été présentée au conseil d’administration du Club de curling par Claudette Caron, à la suite d’une discussion avec Jacques Martin. Des démarches ont ensuite eu lieu avec Emmanuelle Garneau et François Berger, tous deux enseignants en graphisme au Cégep de Rivière-du-Loup, qui acceptèrent d’en faire un projet de fin d’année avec 30 de leurs étudiants.

Une visite au Centre de curling a plus tard permis d’avoir une meilleure idée du projet. Puis, en mai, les étudiants ont présenté au vice-président Richard Tanguay et à la coordonnatrice, Claudette Caron, le fruit de leur recherche. Le comité de sélection, composé de Jacques Martin, Claudette Caron, Réjeanne Cuthman et Christiane Houde, ont ensuite tranché. Le choix fut unanime en faveur de la vision d’Étienne Mazaka.

Notons que l’étudiant a utilisé le sintra, un composé de mousse de pvc léger, rigide et résistant, comme matériau pour sa fresque murale.

«Curling en folie » est la deuxième œuvre exposée au Centre de Curling Prelco. L’autre, celle de Ludovic Boney, intitulée «Le Rotochrome», est située à l’entrée extérieure.