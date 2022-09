Cross-Country : de belles performances au parc des Chutes

Plus de 85 athlètes ont participé à l’édition automnale du cross-country du Club Filoup de Rivière-du-Loup, la fin de semaine dernière, au parc des Chutes. L’événement a été un beau succès, permettant à plusieurs coureurs et coureuses de se dépasser.

Plusieurs résultats impressionnants ont d’ailleurs été réussis. Au 6 km masculin, Mathis Cormier (21:05) et Edmond Vignola (21:46) du Club d’athlétisme Coubertin de Rimouski sont grimpés sur les plus hautes marches du podium avec des temps sous les 22 minutes.

Ils ont été suivis de près par Louis April (22:04) de Saint-Clément qui représentait les Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup.

Toujours du côté masculin, Louis April s’est aussi illustré avec une première position au 3 km (11:33). C’est Derek Morin qui a terminé sur la plus haute marche du podium au 1 km.

Chez les femmes, le trio de tête du 6 km a été composé de Béatrice Choinière-Lambert (22:50) du Club Coubertin, Chantale Boucher et Clémence Compan. Juliane Thériault (11:45), elle aussi du Club Coubertin, a terminé au 1er rang du 3 km, deux positions devant Odélie Drapeau du Club Filoup. Enfin, Frédérique Dubé s’est imposée au 1 km.

Du nombre de participants, plusieurs représentaient le Club d’athlétisme Coubertin de Rimouski, le Club des Vaillants du Témiscouata et le Club Filoup de Rivière-du-Loup. L’événement a été possible grâce à plusieurs partenaires et bénévoles.