Trois médailles d’or et une d’argent pour Yoan Perron 

Le patineur longue piste originaire de Notre-Dame-du-Portage, Yoan Perron, a brillé de plein feu cette fin de semaine lors de la première Coupe Québec de patinage de vitesse longue piste. À Québec, l’athlète a récolté quatre médailles, dont trois fois l’or, aux côtés des meilleurs patineurs juniors et seniors de l’est du Canada.

Chez les 16 ans et moins, Yoan Perron a terminé au 1er rang lors des épreuves du 1500 mètres, du 5000 mètres et du départ de groupe. Il a aussi pris la 2e place au 1000 mètres et le 4e rang au 500 mètres.

Le jeune homme a réalisé des records personnels sur chacune des distances. À la suite de ses excellents résultats, il a aussi obtenu ses standards de temps lui permettant de participer au circuit snior de compétition (coupe Canada).

La semaine prochaine, ce sera au tour des athlètes féminines de chausser les patins. Il faudra alors surveiller les patineuses régionales Laurence Charron et Maude Perron qui commenceront leur saison de compétitions avec la première Coupe Jeunesse (14 ans et moins) à l’anneau de glace Gaëtan Boucher de Québec.