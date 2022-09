Alex Belzile et Gabriel Bourque au camp d’entrainement du Canadien 

Le Club de hockey Canadien a annoncé la participation de 74 joueurs à son camp d'entraînement qui se met en branle aujourd’hui, le mercredi 21 septembre, au Complexe sportif Bell de Brossard. Sur la liste, on retrouve les noms des joueurs locaux Alex Belzile et Gabriel Bourque.

Des 74 joueurs participant au camp d'entraînement, on retrouve 44 attaquants, 21 défenseurs et neuf gardiens de but. 47 joueurs détiennent un contrat de la LNH, alors que 15 joueurs y participent avec un contrat de l'AHL. Du lot, on retrouve quatre joueurs invités sur des essais professionnels.

Alex Belzile, de Saint-Éloi, a joué 11 matchs avec le grand club au début de la saison 2021-2022, avant d’être assigné au Rocket de Laval. Il avait convaincu l’état-major de lui faire une place, après un très bon camp d’entrainement. Cette fois, il en sera à une 5e présence au camp des Canadiens, ainsi qu’à une 11e saison professionnelle.

Notons que Belzile a signé un nouveau contrat d’an, à deux volets, avec l’organisation du Canadien en juillet dernier.

De son côté, Gabriel Bourque, qui aura 32 ans le 23 septembre, en sera à une deuxième expérience au camp d’entrainement du tricolore. Détenteur d’un contrat à un volet, le vétéran devrait être de retour à Laval où il a joué l’entièreté de la dernière saison. Il pourrait même devenir le prochain capitaine du Rocket.

Le camp se poursuivra jusqu'au lundi 10 octobre, en prévision du match d'ouverture contre les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell le mercredi 12 octobre.