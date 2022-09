Camp d’entrainement pour les 3L de Rivière-du-Loup

Le hockey est définitivement de retour sur les glaces du Centre Premier Tech et du Stade de la Cité des Jeunes. Après l’ouverture locale des Albatros du Collège Notre-Dame, qui ont entamé leur saison régulière avec succès, c’était au tour des 3L de Rivière-du-Loup d’enfiler les patins à l’occasion de leur camp d’entrainement, les 17 et 18 septembre.

Une vingtaine de joueurs étaient au rendez-vous afin de passer à travers le processus leur permettant d’assurer leur poste avec la formation louperivoise en vue de la prochaine saison dans la Ligue nord-américaine de hockey. Pour elle, celle-ci débutera officiellement le 8 octobre à Jonquière.

Les vétérans Maxime St-Cyr, JanickAsselin, Louick Marcotte, Mathieu Guertin et Michael Ward étaient présents aux côtés de nouvelles recrues comme Anthony Gagnon, Gabriel Denis, Marc-Olivier Crevier-Morin et William Cyr. Zachary Borsoi, Vincent Ouellet-Beaudry et Hubert Poulin, qui ont joué avec l’équipe l’an dernier, étaient également sur place.

Du côté local, les quelques amateurs locaux rassemblés au Centre Premier Tech ont aussi pu voir à l’œuvre les joueurs locaux Anthony D’Amours de Trois-Pistoles, les attaquants Nathan Ouellet et Simon Chevrier de Rivière-du-Loup et le gardien Samuel Pearson du Témiscouata.

En matinée, samedi, les joueurs ont été invités à effectuer plusieurs exercices sous l’œil attentif de l’entraineur-chef Éric Haley et du directeur général Fabien Dubé. Ils ont disputé un match intra-équipe en soirée, avant de revenir à l’aréna dimanche avant-midi pour un autre entrainement.

Deux parties préparatoires sont prévues à l’horaire de l’équipe avant le début de la saison. La première aura lieu le vendredi 23 septembre contre le Cool Fm de Saint-Georges à l’Aréna Montmagny. La seconde sera disputée le samedi 24 septembre contre les Marquis de Jonquière au Centre Premier Tech. Les amateurs sont attendus dès 19 h 30.