Victoire serrée pour Leïla Beaudoin

La Témiscouataine, Leïla Beaudoin, a disputé son septième combat de boxe professionnel ce vendredi 9 septembre au cabaret du Casino de Montréal. Par une décision unanime des juges, la boxeuse a volé la victoire par deux points d’avance sur son adversaire mexicaine Karla Ramos Zamora (9-8, 2 K.-O.).

Leila Beaudoin, qui combattait dans la catégorie poids super-plume, a réalisé son premier «six rondes» en carrière avec un pointage de 58-56. Son promoteur, Eye of the Tiger, a mentionné sur ses réseaux sociaux que c’était un beau match d’apprentissage relevé avec brio pour la boxeuse devant «une adversaire qui mettait beaucoup de pression et ne reculait devant rien».

L’athlète a confié, sur son Facebook personnel, que le combat a été difficile : «Elle est venue pour se battre! Je viens de battre la 10e au monde, je n'en reviens pas».

La fiche de la sportive de 26 ans reste donc immaculée après sept combats professionnels (7-0, 1 K.-O.).