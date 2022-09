Hubert Poulin de retour avec les 3L

Les 3L ont confirmé le retour de l’homme fort Hubert Poulin pour la prochaine saison, ce mercredi 7 septembre.

Le vétéran de 304 matchs dans la LNAH compte 74 points dont 26 buts et 1777 minutes de punitions en carrière. L'athlète de 6 pieds et 205 livres en sera à une deuxième saison avec les 3L. Il est en grande forme et apportera du muscle à la formation.

«[Hubert] est un vétéran dans cette ligue-là. Il est respecté au bout du poing et c'est important d'avoir ce genre de joueur dans ton alignement. Nous avons un jeune noyau et de pouvoir compter sur un Hubert pour protéger le groupe et amener de l'énergie était important pour nous», a partagé le directeur général, Fabien Dubé, dans une publication sur les réseaux sociaux.