Régionaux : une médaille d’argent pour les Braves du Témiscouata 

Du 2 au 4 septembre dernier, Baseball Bas-St-Laurent tenait la 2e fin de semaine de ses championnats régionaux. L’Association de baseball mineur de Témiscouata (ABMT) y était d’ailleurs impliquée comme hôte du Championnat régional 15U B et comme participant à celui du 11U A qui avait lieu à Rimouski.

D’abord, l’équipe Braves Côté Ouellet Thivierge 11U A s’est illustrée en terminant au 2e rang de leur Championnat régional. C’est finalement le club de Matane qui a gagné cette compétition et qui l’a d’ailleurs dominée d’un bout à l’autre.

La formation des Braves Côté Ouellet Thivierge est composée de Hubert Caron, Zack Couture, Jayden Desrosiers, Édouard Lavoie, Charles Manseau, Aymrick Morin, James Pelletier, Étienne Raymond, Jayden Robert et Xavier St-Pierre. L’entraîneur en chef des Braves Côté Ouellet Thivierge est Michel Pelletier et les adjoints sont Frédéric Lavoie et Hugo St-Pierre. La gérante est Annick Caron.

Du côté du Témiscouata, l’équipe gagnante du Championnat régional a été celle de La Pocatière qui a défait Matane lors de la grande finale dans la catégorie 15U B. Ainsi, La Pocatière représentera le Bas-St-Laurent lors du Championnat provincial de Baseball Québec qui aura lieu du 16 au 18 septembre prochain à Granby.

Par ailleurs, du 9 au 11 septembre 2022, les Braves Auberge de la gare 9U A seront à La Pocatière et les Braves Batitech 13U A seront à St-Pascal lors de la dernière fin de semaine des Championnats régionaux de Baseball Bas-St-Laurent.