Le Bérubé GM de Trois-Pistoles accède à la finale

Les joueurs du Bérubé GM de Trois-Pistoles ont disposé des Toitures ProLemieux de Montmagny par la marque de 14 à 8 lors du dernier match de la série de demi-finale disputé à Montmagny le dimanche 4 septembre.

La jeune équipe pistoloise a misé sur sa puissante attaque et sa profondeur, réussissant 17 coups sûrs et marquant dans les six premières manches. Lors de la 2e manche, Thomas Morin de Trois-Pistoles a claqué un coup de circuit de trois points.

Alors que la marque était de 5 à 1, les Toitures ProLemieux de Montmagny ont réduit l’écart grâce à un simple de deux points de Raphaël Veilleux. Ludovic Saucier de Trois-Pistoles a répliqué avec un autre circuit de trois points, faisant 8 à 3.

Élie Belzile, Jérémy Gonthier et Jonathan Landry ont frappé la longue balle lors de cette démonstration offensive. Thomas Morin a terminé ce match avec six points produits. Gabriel Cyr a lancé quatre manches, remportant la victoire malgré 10 coups sûrs accordés. Andy St-Gelais a complété la rencontre sur la butte pour Trois-Pistoles. Dans le camp adverse, Jason Blais, Cédrick Martineau-Duguay et Jonathan Landry se sont succédé au monticule pour les Toitures ProLemieux.

Le Bérubé GM de Trois-Pistoles a remporté cette série en sept rencontres et affrontera les Braves Batitech du Témiscouata lors de la grande finale de la Ligue de baseball sénior Puribec.