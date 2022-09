Signature d’un attaquant de puissance chez les 3L

Pour une deuxième saison, les 3L signe un attaquant de puissance, Mykel-Joey Lévesque. Le vétéran a disputé 2 matchs avec l'équipe lors de la dernière saison amassant un but et 7 minutes de punition.

Il avait été acquis au ballotage à la date limite des transactions. En raison de son travail, il aura une plus grande disponibilité pour les 3L cette saison afin d'offrir du soutien à ses coéquipiers.

En carrière dans la LNAH, il cumule 31 matchs d'expérience où il a amassé 2 buts et 2 passes et 95 minutes de punition.

Fabien Bérubé, directeur général mentionne :«MJ a aimé jouer avec nous l'an passé et il nous offrira de la disponibilité cette saison. C'est un gars qui sera apprécié dans le vestiaire et qui est en mesure de prendre soin de ses coéquipiers. Il est capable de faire des présences et pour nous c'est ce qui le distingue de plusieurs ayant le même rôle ailleurs dans la ligue».