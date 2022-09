Championnat d’équitation western du Québec: l’équipe de L’Est du Québec sera au rendez-vous

West Féria, hôte de la 45e édition du Championnat d’équitation western du Québec se tiendra au Centre Multifonctionnel Richardson de Sorel-Tracy les 3 et 4 septembre prochains. Cette finale interrégionale organisée par Cheval Québec regroupe lors de la fin de semaine, huit régions (Richelieu-Yamaska, Lanaudière, Est-du Québec, Mauricie, Saguenay-Lac-St-Jean-Côte-Nord, Sud- Ouest et Vallée rocheuse de l’Outaouais) et près de 400 cavaliers.

Cette grande finale régionale mettra en vedette les meilleurs cavaliers de la région dans les différentes disciplines Western de Gymkhana où le chronomètre fait foi de tout.

En Gymkhana, la délégation de l’Est du Québec sera représentée par 39 cavaliers, originaires entre autres, de Montmagny, Rimouski, Matane et les environs de ces municipalités. Cliquez sur ce lien https://www.cheval.quebec/gymkhana-westferia.html pour prendre connaissance de la composition de l’équipe.

Les cavaliers tenteront de cumuler des points pour leur équipe, dans le but de remporter le titre de la région championne mais aussi de décrocher des titres individuels. Ils tenteront également de remporter le Trophée du Meilleur esprit sportif.

L’entrée est gratuite pour les spectateurs.