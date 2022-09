Le Bérubé GM de Trois-Pistoles mène la série 3 à 2 contre les Toitures ProLemieux de Montmagny à la suite d’un match enlevant ce 1er septembre. L’équipe pistoloise a frappé 18 coups sûrs dans une victoire de 12 à 3 en territoire adverse.

La jeune formation des Basques s’est donné une avance de 5-0 après quatre manches grâce à un double de Nicolas Thibault et un circuit de Xavier McNicoll-Belzile, des claques bonnes pour deux points.

Les locaux ont répliqué avec une poussée de deux points en fin de 4e manche sur des coups sûrs de François Gagnon et de Dave Rémillard. Dès leur retour au bâton, les Pistolois ont explosé pour cinq points après deux retraits prenant une avance confortable de 10 à 2. Lors de cette séquence, Thomas Morin et Ludovic Saucier ont frappé des coups sûrs importants et les erreurs sont venues couler les Toitures ProLemieux.

Au monticule, Andy St-Gelais a connu sa meilleure sortie de la saison pour récolter la victoire. Il a donné trois points mérités sur six coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Xavier McNicoll-Belzile a lancé le reste de la rencontre. Dans le camp adverse, Dave Rémillard a encaissé la défaite accordant cinq points en trois manches et un tiers. Martin Bernard et François Gagnon n’ont pu freiner leur descente par la suite.

Au bâton pour le Bérubé GM, Nicolas Thibault a inscrit trois coups sûrs, tout comme Thomas Morin et Ludovic Saucier. Xavier McNicoll-Belzile a également excellé avec deux coups sûrs, dont un circuit et trois points produits.

À la suite de cette défaite, Montmagny se retrouve au pied du mur tirant de l’arrière dans la série demi-finale 4 de 7. Trois-Pistoles pourrait donc accéder à la finale dès vendredi soir dans un match présenté à la maison.