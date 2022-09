Un entrainement préparatoire dans la région pour Hugo Houle

Le 7 septembre prochain, Hugo Houle, le seul Québécois à s’être rendu à la 16e étape du Tour de France et d’y finir premier sera de passage dans le Kamouraska et à Rivière-du-Loup. Ce dernier sillonnera plus de 35 kilomètres sur les routes avec ses coéquipiers d’Israel-Premier Tech.

Cet entrainement préparatoire se déroule en vue des Grands Prix Cyclistes Québec-Montréal. Cette compétition aura lieu les 9 et 11 septembre prochains.

À LIRE AUSSI » Victoire d’Hugo Houle : l’équipe Israel-Premier Tech brille

Durant leur préparation, «les cyclistes auront la chance de longer le magnifique fleuve Saint-Laurent et d’admirer les paysages de notre belle région», a écrit l’équipe de Premier Tech, lors de l’annonce de cette nouvelle sur leur page Facebook.

Restez donc à l’affût, mercredi prochain, avec votre journal Info Dimanche en main. Vous risquez de voir passer Hugo Houle sur son vélo près de chez vous!