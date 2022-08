Simon Dion-Viens termine une fois de plus sur le podium à l’Autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était en piste, le 27 aout, pour l’avant-dernière course de la saison de la série NASCAR Truck à l’Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Au volant de la camionnette 37 aux couleurs de Castrol Canada, le pilote du Kamouraska a été en mesure d’effectuer une belle remontée pour grimper sur la deuxième marche du podium.



«Ce fut encore une fois une excellente fin de semaine de course pour l’équipe SDV Autosport. Durant la journée, la camionnette ne se comportait pas exactement comme je l’aurais souhaité. Lors des qualifications, je manquais beaucoup d’adhérence en sortie de virage», explique le coureur automobile.

Il ajoute que son équipe a tenté quelques petits réglages différents pour la course et qu’heureusement le comportement de son bolide a été amélioré. Cela lui a permis d’effectuer une bonne remontée à partir de la septième position, de livrer de bonnes batailles en piste pour finalement croiser le fil d’arrivée en deuxième position.



«Je suis très fier du travail accompli par tous les membres de l’équipe. Nous montrons beaucoup de régularité depuis le début de la saison et notre camionnette est performante et rapide à chaque programme de course. Nous allons continuer de travailler sur notre bolide afin d’être encore plus rapide lors du dernier programme de la saison le 10 septembre prochain» conclut le pilote.