Les Braves du Témiscouata gagnent les médailles d’or et de bronze au Championnat régional

À la fin de chaque saison régulière, Baseball Bas-Saint-Laurent tient des championnats régionaux lors de trois fins de semaine. En 2022, ces championnats régionaux débutaient la fin de semaine dernière soit du 26 au 28 août. Un total de trois équipes de l’Association de baseball mineur de Témiscouata (ABMT) participait à ces compétitions et deux équipes des Braves du Témiscouata se sont distinguées dans la catégorie 11U B.

Les Braves Boralex ont gagné la médaille d’or des championnats régionaux 11U B disputés à Rivière-du-Loup cette fin de semaine. Cette formation l’a emporté par un pointage de 6 à 5 lors de la grande finale dans un match chaudement disputé contre l’équipe hôte. Ce club est essentiellement composé de filles soient Marilou Bérubé, Élodie Bois, Naomie Bois, Marie-Félix Carrier, Lauralee Dubé-Abbruzese, Kelly-Ann Labonté, Daliane Lehoux, Justine Morin et Tahlya Robert. Le réserviste Justin St-Pierre complète l’équipe. L’entraîneur en chef des Braves Boralex est Mike Robert et les adjointes sont Isabelle Gobeil et Marie-Ève Pelletier. En remportant ce championnat régional, la formation représentera Baseball Bas-Saint-Laurent lors du Championnat provincial 11U B de Baseball Québec qui aura lieu du 16 au 18 septembre prochain à Saint-Hyacinthe.

En demi-finale de cette compétition, les Braves Boralex ont vaincu une autre équipe de l’ABMT soit les Braves Cascades par la marque de 7 à 6. Ces derniers se sont toutefois bien repris lors de la partie pour l’obtention de la médaille de bronze en l’emportant au compte de 10 à 3 face à un club de Rimouski. La formation des Braves Cacades est composée des joueurs Antoine Beaulieu, Antoine Caron, Léo-Philippe Castonguay, William Deschênes, Dylan Filion, Izack Pelletier, Loik Theriault, Émile Thibault et Logan Whitney ainsi que du réserviste Justin Ouellet. L’entraîneur en chef est Dominik Whitney et son adjoint est Pierre-Olivier Thibault.

Les Braves Groupe Lebel 15U A étaient également en action cette fin de semaine du côté de Matane, mais ils ont été éliminés en quart de finale.

L’ABMT sera également l’hôte de l’un de ces championnats régionaux soit le 15U B les 3 et 4 septembre prochain au Parc des Braves à Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano. La formation hôte, les Braves Desjardins, sera d’ailleurs la première à fouler le terrain de cette compétition le samedi 3 septembre à 9 h. L’admission à ce championnat régional est gratuite.

Par ailleurs, d’autres clubs de l’ABMT seront en action lors des championnats régionaux des prochaines fins de semaine. Les Braves Côté Ouellet Thivierge 11U A seront à Rimouski du 3 au 5 septembre. Puis, du 9 au 11 septembre, les Braves Auberge de la gare 9U A seront à La Pocatière et les Braves Batitech 13U A seront à St-Pascal.