Les Braves Batitech poussent le CIEL-FM de Rivière-du-Loup vers l’élimination

Les Braves Batitech du Témiscouata ont réalisé une remontée de quatre points lors du match du 23 aout contre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, filant avec la victoire par la marque de 6 à 5. Les Témiscouatains auront l’opportunité de se rendre en finale de la Ligue de baseball sénior Puribec ce vendredi.

Alors que les Braves tiraient de l’arrière 5 à 2 en 3e manche, Félix Castonguay a frappé un coup de circuit de trois points. Le CIEL-FM avait bien commencé ce match lors des deux premières manches avec des doubles de Jérôme Duchesneau, Jimmy Durette et Guillaume Chénard.

Au monticule, la victoire a été inscrite à la fiche de Félix Castonguay. Il a concédé 5 points sur 9 coups sûrs en cinq manches. Patrick Ouellet a signé la partie sauvegardée en relève. Pour le CIEL-FM, Philippe-Antoine Gagnon a subi la défaite. Il a accordé 6 points en trois manches, mais quatre mérités sur quatre coups sûrs. Jacob Thériault a été efficace en relève au lanceur, fermant la porte aux locaux.

En attaque, Samuel Pearson a frappé deux des cinq coups sûrs des Braves Batitech et Félix Castonguay a réussi le coup sûr le plus important du match avec une longue balle. Pour Rivière-du-Loup, sur les 9 coups sûrs, Jimmy Durette en a 2 avec 3 points produits. Jérôme Duchesneau a frappé 2 coups sûrs et a récolté 1 but sur balle.

Avec cette victoire, Témiscouata mène 3 à 0 dans cette série 4 de 7. Rivière-du-Loup tentera d’éviter l’élimination ce vendredi à 20 h à domicile.

MONTMAGNY S’IMPOSE CONTRE TROIS-PISTOLES

Les Toitures ProLemieux de Montmagny se sont imposées à domicile avec une victoire de 9 à 2 contre le Bérubé GM de Trois-Pistoles lors de la reprise du premier match de la série qui avait lieu le 23 aout.

Les locaux ont marqué 3 fois en 1ère manche et 5 fois en 4e manche, prenant ainsi une avance de 8 à 1sur Trois-Pistoles avec un double de Jonathan Landry et un simple de Jérémy Gonthier, qui ont produit deux points chacun. Élie Belzile pour Trois-Pistoles et Jonathan Landry de Montmagny ont complété le pointage avec un coup de circuit chacun.

Sur la butte, Jonathan Landry a remporté la victoire en six manches de travail. Gabriel Cyr a encaissé la défaite, alors qu’il était au monticule pour les quatre premières manches. Au bâton, Martin Bernard, Jonathan Landry, Sami Martel, Dave Rémillard et Raphaël Veilleux ont frappé deux coups sûrs chacun lors de cette victoire. Montmagny prend les devants dans cette série 1 à 0. Le prochain affrontement sera présenté jeudi à Trois-Pistoles à 20 h.