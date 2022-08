Départ du capitaine des 3L

Les 3L ont annoncé, ce 22 aout, une transaction importante et pleine de nostalgie. Après une discussion en fin de saison, le vétéran de six saisons des 3L, le capitaine Jean-Philip Chabot a mentionné à l'état-major que pour des raisons familiales il n'allait pas être en mesure de poursuivre sa carrière dans son deuxième chez-soi, le Centre Premier Tech.

Ce choix déchirant a été accepté avec de la nostalgie, de la tristesse et une ouverture d'esprit de la part des 3L. Après plusieurs discussions durant l'été, l'équipe a finalement réussi à s'entendre sur une transaction avec les Pétroliers du Nord. Il n'était évidemment pas facile de bouger le capitaine sur le marché des échanges, mais au final, le respect voué au #11 était grand.

Dans cet échange, les 3L ont reçus un choix de 2ième ronde, de 3ième ronde et de 4ième ronde. L’organisation a aussi obtenu les droits d’Olivier Labelle et de Justin Doucet.

«C'est difficile de laisser partir Chab. Nous sommes en train de rebâtir notre identité et notre noyau et le leadership passera par d'autres piliers durant les prochaines saisons. Nous désirons miser sur la vitesse et la jeunesse et bâtir un noyau jeune pour longtemps. Nous mettons la main sur trois choix au repêchage et notre philosophie est de bâtir par le repêchage. Nous avons des belles nouvelles qui viennent, cet échange va nous permettre de faire de la place pour des nouveaux joueurs», raconte Fabien Bérubé, le directeur général.

Dans le cadre de cette annonce, l’organisation a annoncé qu’elle se départait du joueur Félix-Antoine Drolet, à la suite d’une situation en fin de saison qui l’a fait réfléchir à son avenir chez les 3L.

L’équipe des 3L remercie Jean-Philip Chabot pour ses six saisons chez les 3L et Félix-Antoine Drolet pour la saison dernière passée avec l’équipe.

CALENDRIER PRÉPARATOIRE

Les 3L annoncent les dates de son calendrier préparatoire. Le camp d'entrainement de l'équipe débutera le samedi 17 septembre à 10 h au Centre Premier Tech et se poursuivra le 18 septembre.

Par la suite, trois matchs seront disputés par l’équipe, soit le 23 septembre prochain à Montmagny à compter de 20 h pour affronter le Cool FM de St-Georges, le 24 septembre à Rivière-du-Loup au Centre Premier Tech à 19 h 30 avec la visite des Marquis de Jonquière ainsi que le 30 septembre à Thetford Mines à 20 h pour affronter L'Assurancia.

Les 3L invite la population à découvrir les nouveaux visages de l’équipe