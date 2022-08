La performance d’Alex-Ann Gamache reconnue au Championnat canadien

L’équipe Sélect féminine de Baseball Québec, dont Alex-Ann Gamache originaire de Saint-Antonin fait partie, a remporté la médaille d’or au Championnat canadien 21U qui se déroulait du 11 au 14 aout à Saint John’s à Terre-Neuve. La jeune femme de 17 ans se réjouit d’avoir pu démontrer son savoir-faire lors de cette importante compétition.

«Je suis vraiment fière, surtout que mon dernier championnat avait été plus difficile. Là [les entraineurs] m’ont mis sur le terrain et j’ai réussi à saisir ma chance», confie l’athlète dont la performance a été soulignée lors d’un des matchs de la fin de semaine.

Selon la baseballeuse, remporter l’or est un sentiment incroyable, d’autant plus que l’équipe ne s’attendait pas à gagner avec la saison difficile qu’elle a traversée. «On n’a jamais lâché et on a réussi.», souffle Alex-Anne Gamache. Elle mentionne que l’esprit d’équipe et le soutien des entraineurs en sont pour beaucoup dans cette victoire.

En plus de pouvoir pratiquer son sport lors de ces journées de championnat, la jeune femme est heureuse d’avoir pu découvrir un autre coin de pays : «J’en profite à 100 % parce que ce n’est pas tout le monde qui a cette chance de jouer au baseball ailleurs et de vivre ces expériences-là».

La saison de l’équipe Sélect de Baseball Québec est maintenant terminée. L’athlète fera partie des camps le printemps prochain pour essayer de se tailler une place à nouveau dans l’équipe Sélect ou bien dans l’équipe Élite. Cette dernière ne cache pas son envie d’intégrer le baseball senior, but qui la rapprocherait davantage de son rêve, soit d’être parmi les meilleures joueuses au Canada.