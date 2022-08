Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Témiscouata dans le carré d’as

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup et le Bérubé GM de Trois-Pistoles ont tous les deux remporté leurs séries respectives contre le Shaker de Rimouski et les Cataractes McCain de Grand-Sault, le 12 aout. Ces deux équipes rejoignent ainsi Montmagny et le Témiscouata dans le carré d’as des séries éliminatoires de la Ligue de baseball sénior Puribec.

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a finalement eu raison du Shaker de Rimouski au terme d’un match serré qui s’est terminé 12 à 11 en 8e manche. Dès la 1ère manche, Rimouski a marqué à 7 reprises, prenant l’avance 7 à 1. Benjamin Roy et Maxime Lévesque ont inscrit un triple chacun. Après deux manches, le CIEL-FM a été en mesure de revenir dans la partie en profitant d’erreurs et d’un simple de Jimmy Durette, portant le pointage à 7 à 4. En 6e manche, Rivière-du-Loup a enregistré une poussée de 7 points, en raison d’erreurs et de frappeurs atteints. Jérôme Ouellet et Vincent Tardif ont produit des points sur des simples et Félix Tardif a inscrit un triple de deux points. Après avoir rempli les coussins grâce à des buts sur balle, le Shaker est parvenu à créer l’égalité en fin de 7e manche sur une erreur défensive. En 8e manche, Maxime Bourgelas du CIEL-FM a frappé un simple et volé le 2e but. Il a inscrit le point de la victoire sur un mauvais lancer. Dave Voyer a fermé les livres pour les Louperivois au monticule, inscrivant la partie sauvegardée.

Vincent Tardif a récolté la victoire avec une manche et un tiers passée sur la butte. Maxime Bourgelas a rapidement été remplacé au monticule par Félix Tardif qui a lancé quatre manches et deux tiers. Le revers a été inscrit à la fiche de Philippe Seyer-Lamontagne.

Au bâton pour le CIEL-FM, Raphaël Bérubé a frappé quatre fois et marqué trois points. Jérôme Ouellet a aussi connu un bon match avec deux coups sûrs et un but sur balles. Du côté de Rimouski, Pier-Luc Ouellet a terminé la partie avec trois coups sûrs et Benjamin Roy, avec trois points produits.

VICTOIRE DE TROIS-PISTOLES

Alors qu’il tirait de l’arrière 3 à 1, le Bérubé GM de Trois-Pistoles a profité d’une poussée de 5 points entre la troisième et la quatrième manche pour prendre l’avance 6 à 3 et remporter la victoire 7 à 4 contre les Cataractes McCain de Grand-Sault.

Au monticule, Gabriel Cyr a signé la victoire avec quatre manches lancées et Xavier McNicoll-Belzile a obtenu le sauvetage avec trois manches de travail. Koby Midgley des Cataractes a encaissé le revers, avec six manches lancées. Jacob April et Ludovic Saucier du Bérubé GM de Trois-Pistoles ont réussi deux coups sûrs et deux points produits chacun lors de cette victoire. Rico Proulx des Cataractes McCain a terminé le match avec deux coups sûrs, dont un circuit et deux points produits.

Les équipes qui formeront le carré d’as seront donc Trois-Pistoles qui affrontera Montmagny et Rivière-du-Loup, qui se mesurera à Témiscouata. Le premier match aura lieu le mardi 16 aout à 20 h à Témiscouata-sur-le-Lac et le 19 aout à 20 h, à Rivière-du-Loup. Le calendrier complet sera connu sous peu.