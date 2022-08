3L : Retour du défenseur Zachary Borsoi

Ce 14 août, les 3L ont annoncé la signature du défenseur Zachary Borsoi pour la prochaine saison. Ce dernier en sera à sa deuxième année au sein de l’équipe.

Acquis des Marquis de Jonquière en début de saison, l'arrière de six pieds quatre pouces et de 220 livres a amassé un but et quatre passes pour cinq points en 17 matchs lors de la saison régulière avec les 3L.

«Nous sommes heureux du retour de "Bors". J'ai aimé sa progression durant sa première saison avec nous. En fin de saison, il était en mesure de bien distribuer la rondelle en plus de s'impliquer physiquement. Il apporte une belle énergie au groupe. C'est un beau retour pour nous.», confie le directeur général, Fabien Dubé.