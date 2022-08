Journée portes ouvertes au Club de tir de Rivière-du-Loup 

Le Club de tir Carabine et Pistolet de Rivière-du-Loup invite les personnes intéressées à s’initier au tir à la cible et à en apprendre davantage sur les activités du club à participer à une journée portes ouvertes organisée le samedi 27 aout.

L’événement se déroulera sur le terrain du club au 113, route de la Station, à Saint-Antonin, entre 9 h et 16 h. Des activités d’initiation au tir et des démonstrations seront proposées. Parents et enfants sont les bienvenus.

Pour l’initiation au tir, les personnes présentes pourront faire l’essai d’armes de poings (.22LR et 9mm), d’une carabine (.22LR) et d’une carabine à plomb. Notons que chaque tireur de 12 ans et plus sera accompagné, surveillé et conseillé par un officiel de tir agréé. La sécurité est au centre de l’événement.

Côté démonstrations, le tireur d’élite Martin Mailloux, de Saint-Antonin, aura l’opportunité de faire état de sa précision au tir olympique (calibre .22LR). Un stage de compétition de la International Practical Shooting Confederation (IPSC) sera aussi présenté. Toutes les informations concernant les règlements spéciaux, la formation et la réussite du cours pour le «Black Badge» seront alors expliquées.

Enfin, une démonstration de tir de fusil à chargement par la bouche (poudre et balle) sera réalisée au cours de la journée. Des informations seront encore là transmises par un passionné de la région.

Par cette journée, le Club de tir de Rivière-du-Loup souhaite démontrer que le tir à la cible est un sport sécuritaire et très encadré. Des permis spéciaux et des cours sont nécessaires pour le maniement d’une arme et le processus prend du temps.

À travers sa mission d’éducation, le Club souhaite aussi montrer aux jeunes adeptes tout ce que ça implique de tirer une arme de façon sécuritaire. Ceux et celles qui vont utiliser une carabine à plomb devront respecter les mêmes règlements que les adultes.

Notons que des kiosques seront aussi sur place en journée. Les Fusiliers du St-Laurent proposeront une exposition et la manipulation d’armes militaires. Premium Chasse et Pêche sera également sur place.

Des hot-dogs et rafraichissements seront offerts à prix populaire entre 11 h et 15 h.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Par ailleurs, le Club de tir Carabine et Pistolet de Rivière-du-Loup compte sur un nouveau conseil d’administration pour 2022. Il est formé d’Yvon Bellemare (président), Marius De Champlain (vice-président), René Desroches (secrétaire/trésorier), Hans Dumont (responsable de la formation), ainsi que des administrateurs Michaël Bastille, Michel Giguère, Jean-Yves Dionne et Steve Boucher.