Deux athlètes Filoup aux Championnats de la Légion

Du 5 au 7 août à Sherbrooke, se tenaient les Championnats Nationaux d’athlétisme de la Légion. Cette compétition annuelle est la plus prestigieuse au pays pour les athlètes de moins de 18 ans. Vincent Brodeur et Odélie Drapeau du club d’athlétisme Filoup y ont pris part. Malgré des résultats en dessous de leurs attentes, les deux athlètes peuvent être fiers de leur saison et d’avoir pu participer à cette compétition de niveau national.

Vincent Brodeur en était à sa deuxième présence à cet événement. Le Louperivois n’avait pas pu se tailler une place sur l’équipe du Québec étant malade lors de la compétition de sélection. Malgré cela, il avait les standards de qualifications pour y participer en tant qu’athlète indépendant. C’est en portant fièrement les couleurs du club Filoup qu’il a pris part aux épreuves du saut en longueur et du lancer du javelot. Son meilleur saut de 6m36 lui a valu une participation à la grande finale où il a terminé en huitième position. Au lancer du javelot, il a dû se contenter de la dixième place.

Quant à Odélie Drapeau, il s’agissait d’une première participation aux Championnats de la Légion. L’athlète féminine de Grande-Rivière en Gaspésie n’a pu atteindre la finale au 400m et a terminé la compétition en 11e position. Cette expérience enrichissante n’est que le début pour cette athlète à haut potentiel.

La saison est maintenant terminée pour tous les athlètes ainsi que pour l'entraîneuse. Les entraînements reprendront à la fin du mois d’août.