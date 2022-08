Charlie Caron doit renoncer aux championnats du monde 

Le dynamophile louperivois Charlie Caron a pris la décision de ne pas participer aux prochains Championnats du monde de dynamophilie organisés au Danemark l’automne prochain.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’athlète de 25 ans a expliqué avoir développé une douleur (une faiblesse) à la suite des championnats canadiens, lesquels il a remporté dans la catégorie -93 kg équipé, en mai.

Bien qu’il travaille sur cette situation avec des professionnels en santé, Charlie Caron ne souhaite pas brusquer les choses au cours des prochaines semaines.

«Considérant le fait que je suis jeune, qu’il me reste 14-15 ans de carrière dans la catégorie Open et que je veux aussi être là [sur cette période], on a pris la décision, avec mon coach, de ne pas aller compétitionner au Danemark pour ne pas risquer de créer un trauma ou une blessure sévère qui va m’empêcher au long terme de performer», a-t-il expliqué, soulignant digérer la nouvelle avec résilience.

«On va prendre un pas de recul, me permettre de rebâtir et d’aller de l’avant, a-t-il ajouté. Ça fait partie du processus pour devenir plus fort. L’objectif, c’est de participer à plusieurs championnats [du monde] et non pas d’y aller cette année et d’y offrir une demi-performance.»

Charlie Caron précise qu’il participera à de petites compétitions de moins grande envergure au cours des prochains mois. Il compte aussi être présent lors des prochains championnats provinciaux.