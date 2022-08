De solides résultats pour Dion-Viens à l’Autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était en piste les 30 et 31 juillet derniers pour trois courses de la série Nascar Truck à l’Autodrome Chaudière. Au volant de la camionnette 37, le pilote du Kamouraska et son équipe ont récolté de solides résultats avec une victoire, une 2e place et une 4e place.



«Avec trois courses à l’horaire ce fût une fin de semaine assez intense mais je suis vraiment satisfait des performances que nous avons livrées sur la piste», explique Dion-Viens. Il raconte que la première victoire a été remportée d’une manière très convaincante et qu’à la seconde épreuve, ils ont terminé 4e à la suite d’une inversion des positions de départ. Il ajoute que le lendemain, l’équipe a livré de bonnes luttes sur la piste et remonté jusqu’en 2e position.



«Je suis très fier du travail accompli par tous les membres de l’équipe. Nous montrons beaucoup de régularité depuis le début de la saison et notre camionnette est performante et rapide à chaque programme de course. J’ai du plaisir à rouler en camionnette et nous allons continuer à travailler sur notre bolide d’ici la fin de la saison pour être en mesure de continuer de se battre aux avants postes de la série Nascar Truck», conclu le pilote.



La prochaine course à l’horaire pour l’équipe SDV Autosport sera, cette fois-ci, dans la série canadienne Nascar Pinty’s les 6 et 7 août prochains dans le cadre du prestigieux Grand Prix de Trois-Rivières.