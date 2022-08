Performance magistrale d’Andrée-Anne Dumont aux États-Unis 

La triathlète Andrée-Anne Dumont de Pohénégamook a réalisé une performance de très haut niveau, à Augusta, dans l’État du Maine, ce dimanche 31 juillet. Malgré une chaleur accablante, l’athlète a terminé son triathlon demi-Ironman au 3e rang chez les femmes, devant plus de 400 participantes, toutes catégories confondues.

Andrée-Anne Dumont a enregistré un chrono de 4 heures et 49 minutes. Elle a enregistré à la nage (1,9 km) un temps de 25 minutes et 32 secondes et un temps au vélo, sur une distance de 80 km, de 2 heures et 42 minutes. Elle a conclu son parcours en franchissant les 21 kilomètres de course en 1 heure et 36 minutes.

Cette performance lui a permis aussi d’enregistrer le 2e meilleur temps dans sa catégorie d’âge des 25-39 ans.

La triathlète va maintenant se préparer pour les Championnats mondiaux de triathlon qui se dérouleront le 29 octobre prochain, en Utah, aux États-Unis.