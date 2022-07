Deux médailles de plus pour l’Est-du-Québec

Les représentants de l’Est-du-Québec ont gagné deux médailles supplémentaires aujourd’hui, la région en cumulant désormais douze. Deux archers de Rimouski ont excellé en cette troisième journée du deuxième bloc des compétitions à la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval.

En effet, Mathis Morin et a été sacré champion et a gagné l’or chez les 12-14 ans alors que Xavier Desjardins-Gagné a décroché le bronze dans la catégorie des 15-17 ans. D’autres belles performances ont également été réalisées par des athlètes de la région en golf ainsi que dans les sports d’équipe.

En tir à l’arc, le Rimouskois Mathis Morin a brillé lors des rondes éliminatoires à l’épreuve de l’arc à poulie. Après cinq volées de trois flèches en finale, il a vaincu son adversaire de la Mauricie avec un pointage de 146 sur une possibilité de 150, remportant ainsi la médaille d’or. La majorité de ses flèches se sont donc logées au centre, dans la zone de dix points. Cette performance est d’autant plus impressionnante que Mathis pratique le tir à l’arc depuis moins d’un an. «Mathis est un athlète de talent, très assidu au travail, qui enregistre rapidement les éléments techniques et corrige ses positions de tir. Son calme et son assurance sont assurément des atouts», mentionne son entraîneur Luc Thibault. «Ma force, c’est d’être constant», a mentionné l’archer après sa victoire.

Xavier Desjardins-Gagné de Rimouski a de son côté gagné face à son adversaire de Lanaudière avec un pointage de 138. Blessé à une épaule, il a connu un début une compétition défiant. Il a toutefois réussi à finir en force, ce qui lui a permis de décrocher la médaille de bronze. «Xavier s’entraîne depuis quelques années et il se démarque par sa persévérance et sa discipline de travail», souligne son entraîneur Luc Thibault. À sa deuxième participation aux Jeux du Québec, Xavier se réjouit d’être monté sur le podium. «J’étais quatrième à la première ronde de qualification, et ensuite j’ai réussi à me hisser au troisième rang à la deuxième ronde. J’ai fini avec la médaille de bronze parmi tous les archers dans la province de Québec, dans un contexte où j’ai tiré avec une blessure. Je suis content!», a-t-il mentionné après sa compétition. Le vent a été un facteur déterminant aujourd’hui lors des rondes éliminatoires. Le nouveau site de tir à l’arc inauguré récemment à Rimouski a fait une différence majeure. «Plusieurs athlètes n’ont pas été en mesure de s’adapter au vent. Le nouveau terrain change beaucoup de choses pour nous, car nous avons l’expérience de l’entraînement à l’extérieur, entre autres avec le vent», a expliqué Xavier.

Les golfeurs étaient en action pour l’épreuve de la partie par coups aujourd’hui au club de golf Saint-François. La meilleure performance de la région appartient au Rimouskois Louis Chénard, athlète qui est également un des jeunes athlètes ambassadeurs pour la 57e Finale des Jeux du Québec à Rimouski. Avec un pointage de 79, il a terminé au 10e rang dans la catégorie bantam.

En soccer, les représentantes de l’Est-du-Québec affrontaient les joueuses de Richelieu-Yamaska. Les premières minutes de la partie ont été plus difficiles alors que les filles ont eu de la difficulté à gérer la pression en zone offensive appliquée par l’équipe adverse. Elles ont ensuite offert une meilleure opposition, sans toutefois concrétiser devant le but. Un but malchanceux contre les joueuses de l’Est-du-Québec a ensuite coupé leur élan. Il y a eu peu d’occasions de marquer des deux côtés en deuxième mi-temps. La partie s’est terminée 2 à 0 en faveur de Richelieu-Yamaska. Les garçons ont de leur côté gagné leur partie contre l’équipe de la Côte-Nord par un pointage de 3 à 1. L’équipe a contrôlé la partie et a été en possession du ballon la majorité du temps. Les joueurs ont su concrétiser les actions importantes et bien faire bouger le ballon. Zachary Fortin de Saint-Modeste s’est illustré avec deux des trois buts des siens. L’autre but a été marqué par Jacob Ouellet de Dégelis.

L’équipe de volleyball de l’Est-du-Québec a gagné contre celle de l’Abitibi-Témiscamingue en trois manches. Par la suite, ils se sont mesurés aux joueurs de Chaudière-Appalaches en quart de finale, et ils ont perdu en deux manches. À leur dernière partie, les garçons ont bataillé ferme. Le Madelinot Audrik Cousineau a connu une belle présence à l’attaque, en plus d’être solide défensivement. Ils se sont inclinés face aux joueurs des Laurentides, non sans avoir livré une chaude lutte. Les filles ont quant à elles été battues lors de leurs deux parties, la première fois en deux manches par l’équipe de Lanaudière et ensuite par l’Estrie au terme d’une partie très serrée. Florence Geneau (Rimouski) et Anne-Laurie Bénard (Cap-aux-Meules) ont marqué plusieurs points dans la première manche. La capitaine Angélie Duguay (Pabos), habituellement joueuse de centre, a évolué au poste d’attaquante et a marqué plusieurs points dans la dernière manche.

En vélo de montagne, Léo Dubé-Viel de Gaspé a réussi à atteindre les huitièmes de finales lors du cross-country éliminatoire. Les athlètes de la région ont acquis une riche expérience, eux qui en sont à leurs premières armes dans cette discipline.

À SURVEILLER DEMAIN

Les athlètes en vélo de montagne seront en action au relais par équipe. En soccer, les deux équipes régionales joueront leur dernière partie du tournoi. Les filles affronteront les joueuses de Montréal à 8 h et les garçons se mesureront à l’équipe de la Mauricie à 9 h 45.