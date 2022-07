Prolongation de contrat pour Guillaume Vallée avec les Foreurs 

Guillaume Vallée est en Abitibi-Témiscamingue pour y rester….du moins encore quelques années. L’entraineur-adjoint louperivois a accepté une prolongation de contrat avec les Foreurs de Val-d’Or dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

L’organisation a partagé cette nouvelle dans la journée du 27 juillet. L’entraineur est maintenant sous contrat avec l’organisation jusqu’au terme de la saison 2023-2024.

«[Je suis] très heureux de savoir Guillaume Vallée avec nous pour les prochaines saisons. Sa rigueur, son professionnalisme et sa passion sont des qualités qui profiteront au développement de nos athlètes», a déclaré le directeur général de l’équipe, Pascal Daoust dans une communication transmise par l’organisation.

Vallée, qui a occupé plusieurs rôles au sein de Hockey Rivière-du-Loup et de la Structure intégrée des Albatros, a joint les rangs des Foreurs à l’été 2021 avant la dernière campagne. Il a travaillé auprès de l’entraineur-chef Maxime Desruisseaux qui a lui aussi récemment signé une nouvelle entente avec l’équipe.

«Je me suis assis avec Pascal et Maxime pour discuter de la dernière saison et c’est venu naturellement pour tout le monde d’ajouter une année supplémentaire à celle qui me restait […] Je suis content de rester à Val-d’Or pour encore quelques années», a confié Guillaume Vallée, cette semaine.

«[Cette prolongation], c’est une tape dans le dos, un «thumbs up» qui vient confirmer que je fais du bon boulot et que je travaille de la bonne façon, ce qui est toujours positif à recevoir.»

La saison dernière, les Foreurs ont connu une saison difficile, terminant au 15e rang du classement général (de 18 équipes) avec une fiche de 26 victoires et 42 revers. Il faut toutefois souligner que l’équipe a dû relever de nombreux défis, dont jouer plus de la moitié de la saison sans leurs deux gardiens principaux.

Dans son bilan de fin de saison, Pascal Daoust s’est dit d’ailleurs convaincu que les Foreurs ne représentaient pas une équipe de bas de classement. Une déclaration à laquelle croit tout autant Guillaume Vallée.

«Je pense qu’on peut bien faire la saison prochaine sans ces circonstances exceptionnelles-là. L’objectif, c’est toujours de se présenter, d’être compétitifs et de gagner», a-t-il mentionné, précisant avoir tout de même énormément appris au cours de la dernière campagne.

«En l’espace d’un an, je crois que je suis devenu un entraineur avec une nouvelle vision des choses, avec une certaine maturité un peu plus acquise […] Oui, j’ai participé au développement de nos joueurs, mais je trouve que j’ai aussi vraiment évolué comme personne et comme entraineur à travers tout ça.»

Avec le départ du second entraineur-adjoint, Guillaume Bisaillon, Guillaume Vallée verra ses responsabilités augmenter la saison prochaine. En plus de l’avantage numérique, il aura maintenant le groupe de défenseurs sous sa responsabilité. «C’est un beau défi que j’ai hâte de relever», a-t-il partagé.

D’ici là, Guillaume Vallée est de retour au Bas-Saint-Laurent pour la tenue d’écoles de hockey. À Rimouski cette semaine , il sera du côté de Rivière-du-Loup la semaine prochaine.