Autre victoire des Braves Batitech à domicile

Le vétéran Rémi Lévesque a frappé un grand chelem pour mener les Braves Batitech vers une victoire de 8 à 5 contre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, mercredi soir, dans le Témiscouata.

Les locaux ont explosé pour quatre points à la 3e manche alors que Félix Castonguay, Matt Marsh, Rémi Lévesque et Michaël Morin ont réussi des coups sûrs consécutifs. À la manche suivante, les Braves Batitech se sont donnés une priorité de 8 à 0 quand Rémi Lévesque a vidé les coussins sur sa deuxième longue balle de la saison.

Les visiteurs ont tenté une remontée inscrivant cinq points en 6e manche notamment sur des coups sûrs de Jacob Thériault et Maxime Bourgelas, mais la pente était trop abrupte pour le CIEL-FM qui subissait une septième défaite consécutive.

Au monticule, Dany Paradis-Giroux a lancé les trois premières manches pour le Témiscouata et c’est Félix Castonguay qui est venu en relève pour le reste de la rencontre et signer la victoire. Pour Rivière-du-Loup, Félix Tardif a encaissé le revers en trois manches et un tiers de travail, tandis que Jérôme Duchesneau n’a pas donné de point en relève.

En attaque, Rémi Lévesque a été la grande vedette avec une soirée de six points produits. Dany Paradis-Giroux, Félix Castonguay, Ian Sénéchal d’un côté ainsi que Jacob Thériault et Vincent Tardif de l’autre, ont tous frappés deux coups sûrs.